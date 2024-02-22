Yediler içtiler belediyeye ödettiler

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunlar deprem turisti" dediği CHP'lilerin 6 Şubat'taki asrın felaketi depreminden sonra Adana'da 5 yıldızlı otelde konakladığı ve parasını Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ödettiği ortaya çıktı. CHP'li eski ve yeni milletvekilleri Engin Altay, Akif Hamzaçebi, Gökçe Gökçen, Levent Gök, Engin Özkoç'un aralarında yer aldığı CHP'li grup 6-24 Şubat 2023 tarihleri arasında Adana'nın beş yıldızlı otelinde belirli aralıklarla yarım ve tam pansiyon olarak konakladı.5 yıldızlı otel, 28 Şubat 2023 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne konaklamanın ödenmesi için 408 bin 800 TL'lik fatura gönderdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Ejder Mehmet Sıkık, 13 Mart 2023 tarihinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na fatura tutarının ödenmesi için e-imzalı yazı gönderdi.Yazıda, ödemenin "Belediye bütçesinden yapılacak temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesinin 10. maddesi gereğince belde içinde gerekli olan veya mahalli örf, âdet ve sosyal yaşantı içinde gerekli sayılan etkinlik ve törenler için harcama yapılabilir maddesi yer almaktır" maddesinden faydalanarak 'Depremzedelerin konaklama bedeli' olarak ödeme yapılmasını istedi.Sıkık'ın talimatı üzerine ücret otele ödendi. Otelde konaklayan 150 kişilik grubun arasında CHP İstanbul milletvekili Engin Altay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP milletvekili Gökçe Gökçen, CHP eski İstanbul milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP eski milletvekili Levent Gök'ün bulunması dikkat çekti.