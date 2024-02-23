5 yılda sadece heykel yaptı

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, seçim çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütüyor. Bolu İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptığı 6 yıl boyunca örnek projeleri, çalışkanlığı ve samimiyeti ile halkın büyük sevgisini kazanan Doç. Dr. Demirkol SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.Mevcut başkan Tanju Özcan'ın verdiği sözleri tutmadığını belirten Demirkol şunları söyledi: İhtiyaç sahipleri için 404 adet sosyal konut, bölgenin en büyük botanik parkı, yeni stat, yaşlı yaşam merkezi, 10 bin araçlık otopark, Gölköy su sporları merkezi yapacağını söyledi. Hiçbirini yapmadı. 404 sosyal konut yapmak için milyonlarca lira kredi çekti. Konut projelerini en pahalıya çizdirdi. Buna rağmen bu konutları yapmadı.Üstüne üstlük buranın arsasını da sattı. Bölgenin en büyük botanik parkı projesinde de durum farklı değil, aynı zamanda şehir hastanesi de düşünülebilecek yer olan buranın da arsasını sattı. Beş yılda Bolu'ya yaptıkları tek şey, milyonlarca lira tutarında onlarca heykel ile biçimsiz ve kullanışsız kavşaklar oldu. Belediye meclisinde yaptığı şovlarla, sosyal medyada yazdığı sonrasında sildiği enteresan paylaşımları, bir başkana yakışmayan tavırlarıyla ülke gündemine oturdu."