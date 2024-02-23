Afyonkarahisar’ın en genç belediye başkan adayı: Kalıcı çözümler sunacağız

Türkiye 31 Martta yapılacak olan yerel seçimlere odaklanırken, Afyonkarahisar'da da AK Partili Belediye Başkan Adayları yoğun bir şekilde çalışmalarına deva ediyor. AK Parti'nin Afyonkarahisar Dazkırı İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih Çiçek, genç yaşına rağmen halkın büyük bir teveccühü kazanmaya başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN; "GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ GENÇ VE DİNAMİK"

Afyonkarahisar en genç Belediye Başkan Adayı olması ile dikkatleri üzerine çeken Çiçek, geçtiğimiz günlerde partisinin Afyonkarahisar Zafer Meydanında miting gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Adayı Çiçek'in platformda elini kaldırarak, "Gördüğünüz gibi genç ve dinamik" demişti. İlçede herkes tarafından sevilen Çiçek, belediye başkanı seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları anlattı. Çiçek, "Dazkırı'mızın tarım ve hayvancılık geleneğini daha da güçlendirmek, çiftçilerimize ve hayvancılara destek olmak amacıyla "Organize Hayvancılık Bölgesi" projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu proje, bölgemizdeki hayvancılık faaliyetlerini desteklemek, insanlarımıza kalıcı çözümler sunmak ve organik hayvancılığı teşvik etmek için tasarlanmış bir girişimdir" dedi.

KALICI BİR ÇÖZÜM GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

Kiralık ve Satılık Besihaneler projesini hayata geçireceğini söyleyen Çiçek, "Proje kapsamında, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği yapmak isteyenlere kiralık ve satılık besihane seçenekleri sunacağız. Sürdürülebilir Hayvancılık Uygulamaları kapsamında da besihanelerde uygulanacak organize ve sürdürülebilir hayvancılık yöntemleri ile bölgemizde Büyükbaş ve küçükbaş yetiştiricilik noktasında kalıcı bir çözüm getirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

EN İYİ KOŞULLARI SAĞLAMAYI PLANLIYORUZ

İlçede eğitim ve danışmanlık hizmetleri yapılacağını belirten Çiçek, "Çiftçilere ve hayvancılara organize hayvancılık konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak bilinçlenmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Altyapı ve Modern Tesisleri ilçeye kazandırarak besihanelerde kullanılacak modern tesisler ve altyapı ile hayvanların konforu ve sağlığı için en iyi koşulları sağlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

PROJEYE HEP BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZ

Halkın görüş ve katkılarının herkes için önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, sözlerine şöyle devam etti: "Projemizin tasarım sürecinde vatandaşlarımızın fikirlerini almak ve ihtiyaçlarını anlamak için açık öneri hattı oluşturacağız. Herkesin, organize hayvancılığın yaygınlaşmasına ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkıda bulunmasını amaçlıyoruz. Organize Hayvancılık Bölgesi, sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık geleneğini destekleyerek, bölgemizi daha yaşanabilir ve güvenilir kılacak önemli bir adımdır. Bu proje sayesinde birçok bölgede yapılmayanı yapacak, ilçemizi öne çıkarak bir projeye hep birlikte imza atmış olacağız" dedi.