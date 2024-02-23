Başkan adayı Altun, esnaf ziyaretinde vatandaşlar ile bir araya geldi

AK Parti Kilimli İlçe Belediye Başkanı ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde belediye başkan adayı olan Kamil Altun seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlar ile bir araya geliyor.

AK Parti Kilimli Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Kamil Altun yaptığı açıklamada, "Merkez Mahallesi esnaf ziyareti durağımızda Merkez Mahallemizdeki kıymetli esnaflarımız ve hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Kıymetli hemşehrilerimiz ile birlikte Kilimlimiz için yaptıklarımızı ve yapacağımız çalışmalarımız üzerine sohbet ettik" diyerek şunları söyledi: "Sizlerin destekleri ve önerileriyle daha güzel, yaşanabilir bir Kilimli için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Esnafımıza ve tüm Kilimli halkına gösterdikleri misafirperverlik ve destek için teşekkür ediyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah"