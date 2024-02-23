CHP’li adaydan rezil hareket! Irak Türkmeni çocuklara skandal sözler: Gönderirim ben bunları memleketine

Şahin seçim gezisi sırasında karşılaştığı ve Irak Türkmeni olduğunu öğrendiği üç küçük çocuğun karşısına geçip "Bunlar Iraklı değil mi?" diye başladığı cümlesini skandal bir açıklama ile bitirdi.

CHP'li Veli Gündüz Şahin'in Irak Türkmeni çocuklara karşı söylemi tepki çekti | Video

MEMLEKETE SORUN OLUR

Bunların memleketine gitmesi gerekir. Bunun için bana oy vermeyenler vermesin. Bunun için benim adaylığımı çekseler de, bunlar büyüyünce memlekete büyük sorun.