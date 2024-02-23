Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, işçi çıkarılacak iddialarını yalanladı

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, Belediyenin Harmandalı'daki hizmet şantiyesini ziyaret edip işçilerle bir araya gelerek kahvaltı yaptı.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir'in de eşlik ettiği, neşe içerisinde ve samimi havada yapılan kahvaltıda, Belediye işçileri Gökçekaya ile sohbet etti. Daha sonra şantiye meydanında işçilere hitap eden ve adaylığının ilan edilmesinin ardından ortaya asılsız dedikodular atıldığını ifade eden Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, "Murat Gökçekaya kazanırsa, işçi çıkartacak iftirasını atıyorlar. Bu çok çirkin bir yalandır. İşinde gücünde olan kardeşlerimiz, bizim hizmette mesai arkadaşlarımızdır. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Herhangi bir endişeye kimse düşmesin. Herkesin ekmeği bizim için önemlidir. Bize düşen, personellerimizin haklarını korumak ve zenginleştirmektir. Sizlere işçi dostu bir Başkan olduğumu göstereceğim. Samimiyetiniz ve güveninizden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.