Devlet Bahçeli tarihi başarılara imza atan güreş milli takımını kabul etti

MHP Genel Merkezi'nde, Ay-yıldızlılarla bir araya gelen MHP lideri Bahçeli, yaptığı konuşmada, milli güreşçileri başarılarından dolayı tebrik ederek, gösterdikleri performansın Türk sporunun gücünü ve potansiyelini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Bahçeli, Avrupa Şampiyonası'nda tarihe geçen bir performans sergileyen milli sporcuları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Devlet Bahçeli, "Bu kapı size her zaman açıktır, her zaman gelebilirsiniz. Her göreve de hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar, Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Nazmi Avluca, Kadınlar Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan güreşçilerimiz Buse Çavuşoğlu, Nesrin Baş, Selçuk Can, Alperen Berber, Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve MHP Spor Komisyonu Başkanı İbrahim Özbay'ın da katıldığı görüşmede, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, madalya alan ve üstün başarı gösteren güreşçilerimizi tek tek tebrik ettikten sonra hediyelerini verdi ve tekrardan başarılarının devamını diledi.