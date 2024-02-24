7 yılda 10 milyon hastaya hizmet

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 18 Eylül 2017'de hasta kabulüne başladı. O günden bugüne ise 10 milyondan fazla hastaya hizmet verirken, 250 binden fazla da ameliyat gerçekleştirildi. Bölgenin "yüz akı" olan 1640 yataklı hastane, pandemi ve deprem döneminde bölgenin sağlık üssü oldu.Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, "Pandemi ve depremde hastanemiz bir bölge hastanesine dönüştü. Bütün çalışanlar ailelerini unutup insanlara hizmet etti. Helikopter, uçak ambulanslarla depremzedeler hastanemize getirilirken diğer illere de sevkleri yapıldı. 1200 doktor ile hastalara hizmet veriyoruz. 6 yılda 10 milyondan fazla insana poliklinik hizmeti verilirken 250 binden fazla ameliyat gerçekleştirildi.Uzuvlarını kaybeden birçok depremzede özel üretilen protezlerine burada kavuştu. Günlük 11 bin poliklinik, 2 bin acil servis, 1640 yatak ve 300 kişi yoğun bakım kapasiteli bu hastanede günlük insan trafiği 40-50 bin kişiye ulaşıyor. Hastanemiz ayrıca tüm teknik donanımlarıyla bir üniversite hastanesi ve bir nakil merkezi. Şu ana kadar 89 karaciğer, 77 böbrek nakli gerçekleştirdik. Bu sayı her sene giderek artıyor. Yeni hizmetlerimizi her geçen gün hastanemizde hizmete alıyoruz. Üremeye yardımcı tedavi merkezi de bunlardan biri" diye konuştu.