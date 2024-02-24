AK Partili Çankırı’dan Mutlu ve Serter’e davet: Birlikte kahve içelim

AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, yerel seçim gündemini değerlendirdi. Sahada vatandaşın teveccühünün üst düzeyde olduğunu kaydeden Çankırı, iddialı konuştu.

"KADIN KADININ RAKİBİ DEĞİL DOSTU OLUR"

Çankırı, CHP'nin adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve İYİ Parti'nin adayı Huriye Serter'in sorulması üzerine, "Nilüfer Hanımla hiç tanışmıyoruz ama Huriye Hanımla hem STK hem de kıymetli vekilimizin eşi olması nedeniyle tanışıyoruz. Huriye Hanım bir STK'cı olarak çok bağımsız ve tarafsız davranmıştır her zaman. Adaylık durumuna şaşırdım. Bu keyifli bir seçim olacak. Ben buradan bütün kadın adaylarımızı da birlikte kahve içmeye davet ediyorum. Kadın kadının rakibi değil dostu olur. Bu partiler arasında bir hizmet yarışı, biz hizmette yarışacağız" dedi.

CHP KONAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NİLÜFER ÇINARLAR MUTLU

"BATUR'A NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDUK"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u ziyaret eden Çankırı, "Biz İzmir'de siyaseti çok nezaketli yapıyoruz. Meclislerimizde uyumlu çalışıyoruz. Bu bir nezaket ziyaretiydi, Abdül Başkanın şahsını da severim. İyi bir siyasetçi, bana vermesi gerektiği kadar bilgiyi verdi. Kendisi de eşitlik yanadır zaten" ifadelerini kullandı.

"OY FARKI KAPANACAK"

"Geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP yüzde 10'un üzerinde oy farkıyla öndeydi, bu açığı kapatabilecek misiniz" sorusunu yanıtlayan Çankırı, "Konak'ta oy farkı kapanacak. Ben çok iddialıyım. Şu an yapılan anketlerde de önde gittiğimiz yerler var. Biz hem başlama noktamız hem de bu süreçte aradaki açık kapanacak. Karşı tarafta ittifak yok. Kendi açımdan hem kadın olmam, hem Doğu, Güneydoğulu olmam, uzun yıllardır İzmir'de yaşayan, ilçeyi iyi tanıyan biri olarak iddialıyım. Bu iddiamıza da sahada karşılık var. Çünkü insanlar artık hizmetsizlikten bıkmış, yılmış. Konaklı hemşehrilerimiz bizi motive ediyor" açıklamasında bulundu.

İYİ PARTİ KONAK BELEDİYE BAŞKANI HURİYE SERTER

"İZMİR'DE İYİ ÇALIŞAN BAŞKAN YOK MUYDU?"

CHP'de yaşanan belediye başkanları değişimine ilişkin soruları da yanıtlayan Çankırı şunları söyledi: "Aday değişimini geçtiğimiz seçimde Buca'da da görmüştük, bu seçimde yine Karaburun'da aynısı yaşandı. Biraz pozisyon almaları bizimle beraber şekilleniyor. Bizim adaylarımızın karşısında direnç gösterecek kişilerle değiştiriyorlar ama bu insanların aklıyla dalga geçmektir ve zarar verir. O yüzden ben bu durumun onlara artı yazacağını düşünmüyorum. Tabi bunlar bizim lehimize ancak hiçbir yerde kavga istenmez. Orada zaten kavga Özel ve Kılıçdaroğlu'nda başladı. İzmir'deki değişim büyük bir değişimdi, bütün belediye başkanları kırgın. İçlerinde iyi çalışan hiç kimse mi yoktu. Bu vatandaşla dalga geçmek, başka hiçbir şey değil." diye konuştu.