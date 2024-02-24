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Giriş Tarihi: 24.2.2024 08:26 Son Güncelleme: 24.2.2024 08:33

Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-46 operasyonunda 3 ayrı suç örgütü çökertildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-46 operasyonlarından 3 ayrı suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-46 operasyonunda 3 ayrı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46" operasyonlarında; "Elebaşılığını Bülent Çetkin'in yaptığı Organize Suç Örgütü, Elebaşılığını Osman Deliçay'ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve Elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş'in (Yurtdışı firar) yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-46 operasyonunda 3 ayrı suç örgütü çökertildi
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