Bakan Yerlikaya duyurdu! KAFES-46 operasyonunda 3 ayrı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46" operasyonlarında; "Elebaşılığını Bülent Çetkin'in yaptığı Organize Suç Örgütü, Elebaşılığını Osman Deliçay'ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve Elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş'in (Yurtdışı firar) yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi." ifadelerini kullandı.
Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 24, 2024
❗️Elebaşılığını Bülent Çetkin'in yaptığı Organize Suç Örgütü,
❗️Elebaşılığını Osman Deliçay'ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve
❗️Elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş'in(Yurtdışı firar) yaptığı 3️⃣ ayrı Organize Suç… pic.twitter.com/WJZhmwRVFX
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