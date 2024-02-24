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Giriş Tarihi: 24.2.2024 20:38 Son Güncelleme: 24.2.2024 20:47

Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı: Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte Ramazan'a kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun.

Başkan Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik eden Başkan Erdoğan "Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte Ramazan'a kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun." dedi.

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Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
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