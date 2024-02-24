CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in Irak Türkmenlerinin çocuklarına yönelik "Bu çocuklar büyüdüğü zaman büyük sorun olur" şeklindeki skandal ifadelerine AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan sert tepki geldi. Özcan, "Çocukların cevap vermeye dahi tenezzül etmeyen tavırları sizden daha olgun olduklarını gösteriyor. Aferin çocuklar sizler çoktan büyümüşsünüz. CHP demek zulüm demek, nefret demek. Bunun adı vicdansızlık. CHP'nin kirli zihniyetine en büyük cevabı milletimiz sandıkta verecektir. CHP, milletimizin vicdanına sığınmış Türkmen çocukları göndermek sizin haddiniz değil" şeklinde konuştu. Özcan, "Sen daha Türk ile sığınmacıyı ayıramıyorsun. Gücünüz çocuklara mı yetti? CHP'nin yıllardır kaybetme nedeni, bu kibri, üstenciliği, mazlumun derdini anlayamaması, insanlık dilini konuşamaması... Mamak CHP Adayı Veli Gündüz Şahin'in bu nobran tavrı işte bu anlayışın ispatı olmuş" dedi.