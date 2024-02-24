Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kitap oldu

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatları için Diyarbakır annelerinin başlattığı direniş kitap oldu. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Adem Palabıyık'ın editörlüğünde 'Ebeveyn Nöbetinden Evlat Nöbetine Diyarbakır Anneleri' adlı kitap, 20 ülkedeki yaklaşık 550 akademisyene ulaştırılacak. Palabıyık'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı kitap Türkçe ile birlikte Almanca, İngilizce ve Arapça olarak 4 dilde basılırken Kürtçe olarak da basımı gerçekleştirilecek. Kitabın içeriğinde "Diyarbakır anneleri üzerine sosyolojik gözlemler, Batı medyasında PKK/YPG'li kadın terörist algısı, Diyarbakır annelerinin hareketinin uluslararasılaşması ve Diyarbakır anneleri, Türkiye'nin sivil toplumu sesini yükseltirken Avrupa gözlerini kapıyor" gibi birçok içerik bulunuyor. Palabıyık, temel gayelerinin terörün bu boyutunu Avrupa'ya anlatmak olduğunu söyledi.