Hızlı Tren projesi ile Kırklareli gelişecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçeleri çevreyolu açılışına katıldı. İstanbul'dan Kırklareli'ne ulaşım sağlayan güzergahta hayata geçirilen karayolu projeleri ile şehrin ulaşım altyapısını geliştirdiklerini belirten Uraloğlu, "Kırklareli'nin büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni proje üretiyor, dev yatırımlar hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz önemli çalışmalar arasında yer alan Saray-Kırklareli Yolu'nun uzunluğu 71 kilometredir. Bu yolumuz bünyesinde tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Vize Çevre Yolumuzu; 6.3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Pınarhisar-Demirköy-İğneada yolunda Trakya Bölgesi'nin Karadeniz sahiline açılan en önemli turizm beldesi olan İğneada'ya ulaşımın sağlanması adına büyük önem taşımaktadır. Demirköy-İğneada Yolumuzu 27.7 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında projelendirdik. Yolumuzun Demirköy geçişinde de 5.5 kilometrelik Demirköy Çevre Yolu'nu tamamladık ve iş kapsamındaki 75 metrelik Bulanık Deresi Köprüsü'nü inşa ettik" dedi. Uraloğlu, "Kırklareli'nin demir yolu altyapısını da çok önemli yatırımlar yaptık. Şehir içinde kalan tüm demir yolu altyapısını modernize ettik. 62 kilometresi Kırklareli'nden geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Kırklareli'ni İpek Demiryolu güzergâhının önemli merkezlerinden biri haline de getiriyoruz. Halkalı-Kapıkule arası seyahat süresini 4 saatten 1.5 saate, yük taşıma süresini ise 6.5 saatten 2.5 saate düşüreceğiz" diye konuştu. İHA