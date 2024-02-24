İşte CHP-DEM parti ittifakının kanıtı! İmamoğlu'nun mitinginde "DEM" bayrakları sallandı

Son olarak Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin kapısını çalan Özel, DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında kirli bir ittifaka soyundu. Bu kapsamda ilk adım olarak CHP, Esenyurt adayını değiştirdi. Ali Gökmen'in yerine sözde "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer aday gösterildi.

DEM Parti ise İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermeme kararı aldı.