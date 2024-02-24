İzmir’de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İZMİRCumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün sözde sivil ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eşzamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 15 emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 23 şüpheli yakalandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında olduğu ortaya çıkan ve daha önceden ilişikleri kesilmiş 5'i subay, biri astsubay, biri askeri öğrenci ile 8'i sivil olmak üzere toplam 15 şüpheliye Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim kurdukları tespit edilirken, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunduğu belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.