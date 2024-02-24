Yerel seçim çalışmaları kapsamında megakenti karış karış gezen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün de Bağcılar'da halkla kucaklaştı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Fatih Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Kurum, burada vatandaşlarla görüştü, çocuklara oyuncak hediye etti. Ziyaretlerinin ardından Bağcılar Meydanı'nda halka hitap eden Kurum, CHP'li İBB yönetimini eleştirdi, projelerini anlattı. Kurum şunları söyledi:(DEM Parti ile CHP ittifakı) Milletin gözleri önünde İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. Fatih'in emaneti İstanbul, Kandil uzlaşısıyla paylaşılmak istenmektedir. Her gün yapılan pazarlıklar işte bir tarafta meclis üyelikleri dağıtılmakta, kapı arkasında otel odalarında bu adaylıklar bir bir dağıtılmaktadır. Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur. Siyasi hırsları uğruna İstanbul'u bu pazarlıkların konusu yapan bizzat kendisidir. Tarihten bu yana İstanbul ne zaman pazarlık konusu yapılsa, o kirli kapı arkası anlaşmaları milletimiz bozmuştur. Sultan Fatih böyle yapmıştır, Sultan Abdülhamit karşılarına dikilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk dik durmuştur. Recep Tayyip Erdoğan onların bütün hesaplarını paramparça etmiştir.(İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinde verdiği sözleri hatırlatarak) Şimdi sen utanmadan, sıkılmadan 'Ben böyle sözler vermedim.' diyorsun. Yahu sana kim inanır? '100 bin konut' sözü verdiniz, yapmadınız. '15 bin sosyal konut' dediniz, yapmadınız. Söz verdiğiniz yeşil alanların hiçbirini yapmadınız. İSMEK'i büyüteceğim, her kadın meslek sahibi olacak' dediniz, yapmadınız. Bunca imkanı nerede kullandınız. Siz israfı getirip İstanbul'u bitirdiniz."Bu şehrin parasını çarçur edenler kalkmışlar utanmadan 'Murat Kurum 650 bin konutu nasıl yapacak?' diyorlar. Aslında yanıma gelsen biraz staj yapsan bunları öğretiriz sana ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok. Sizin reklam bütçesine ayırdığınız kaynakları biz kentsel dönüşüme harcayacağız. Sizin kariyer inşa etmek için harcadığınız kaynakları biz Bağcılar'ın yuvalarını inşa etmek için harcayacağız. Sizin sosyal medya trollerine harcadığınız paraları biz İstanbulluların hizmetine harcayacağız. Sizin CHP'yi ele geçirmek için savurduğunuz kaynakları biz İstanbul'un projelerine kullanacağız. İşte o 650 bin yuvayı bu kaynaklarla, bu imkanlarla, inançla, milletimizin güveniyle birlikte yapacağız.Bağcılar'da minibüs ve otobüs hatları maalesef eksik. Bir minibüsü bir otobüsü koymaktan bile acizler. Ama Maltepe'de iki günlük konsere 550 milyon harcamayı biliyorlar. Sen o paraya bir sürü otobüs alırdın.Her zaman Bağcılar'ın yanında olacağız. Bir yandan Mahmutbey, Ateştuğla ve Çiftlik kavşaklarını yaparken, diğer yandan Kirazlı- Halkalı, Mahmutbey-Esenyurt metrolarını inşa edeceğiz. Güneşli ve Çiftlik meydanları metroyla buluşacak. İstanbul'u sporda uluslararası turnuvalar şehri yapacağız.