Yerel seçimlerine sayılı günler kala adayların çalışmaları hızlanırken, Cumhur ittifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut'un hazırlatıp, sosyal medyada yayınladığı seçim klipi büyük beğeni topladı. Sosyal medyada bir haftada 500 binden fazla kişinin izlediği ve paylaşım rekorları kıran şarkıda Bulut, yıllardır kentte yaşanan alt yapı sorunları ve yerine getirilmeyen vaatleri eğlenceli bir şarkı ile "Nerede o vaatlerin söyle söyle..." diyerek soruyor. Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut yerel seçimler öncesi hazırlattığı seçim şarkısı ile dikkat çekiyor. Derya Bulut'un sosyal medya hesabından paylaştığı video paylaşım rekorları kırdı. 16 Şubat'ta yayınlanan video klipi 500 binden fazla kişi izlerken, çok sayıda kişi de sosyal medyada paylaştı. Kentteki alt yapı sorunlarından dert yanan vatandaşların sorunlarına dikkat çeken Derya Bulut, rakibi CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na da söz verip, yapılmayan vaatleri soruyor.43 yaşındaki Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut'un gündem olan seçim şarkısına sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle: "Efsane olmuş, çok iyi be ya", "Tam isabet", "Olay bir klip, olay bir şarkı", "Kocaelideyim. Buradan Derya Bulut'a oy verebiliyor muyuz", "Orada yaşasaydım sırf bu klip için oy verirdim.""Grand Otel vardı gitti mi? Otogar ne oldu bitti mi? Havan mı söndü başın mı döndü? Yoksa cicim ayları geçti mi? Nerede o vaatlerin söyle Bu kentin hali ne böyle? Lafta hizmet olmuyor öyle Abe yeter artık Haydi yeter artık Dingiloğlu Parkı bitti mi? Sular gelmek bilmez gitti mi? Yollarımız berbat trafik heyhat Kırklarelim bunları hak etti mi? Derya Bulut gelecek müjde Halka huzur verecek müjde Kentim hizmet görecek izle Gözümüz aydın"Derya Bulut, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerde MHP'den Kırklareli Belediye Başkan Adayı olmuş, çok az bir farkla seçimi kaybetmişti. Derya Bulut 2019 seçimlerinde oyların yüzde 36,94'ünü (16 bin 928 oy) almış, rakibi Bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ise oyların yüzde 37.48'ini (17 bin 176) alarak başkanlık koltuğuna oturmuştu.