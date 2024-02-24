Tarih, turizm ve ulaşımı buluşturan proje: Sirkeci’den Kazlıçeşme’ye eşsiz seyahat başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un hafızasında yer eden emektar banliyö tren hattının yenilendiğini, 8.3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın 26 Şubat Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacağını açıkladı. Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"ni tamamladıklarını belirtti. Proje, ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti ve bisiklet gibi imkânları İstanbullularla buluşturacak. Uraloğlu, tarihi, çevreyi, teknolojiyi ve sosyal yaşamı buluşturan önemli bir projeyi bitirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Bu projemiz sadece bir raylı sistem işi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesidir. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek, insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz" ifadesini kullandı.Bakan Uraloğlu, şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerinin gelişmesine verdikleri öneme işaret ederek, Kazlıçeşme- Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'nin de bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.Sirkeci ile Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8.3 kilometrelik hattın gerekli iyileştirme ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrardan kullanıma hazır hale getirildiğini belirten Uraloğlu, "İstanbul'a şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırdık.Bu proje kapsamında 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan yaptık. 3 yaya üst geçidi, 22 karayolu ve yaya alt geçidi bulunan projede, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci, Cankurtaran, Kazlıçeşme ve Cerrahpaşa istasyonyları bulunacak. İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkânlar da sunan hibrit karakterde yeni bir nesil ulaşım projesi oldu" dedi.