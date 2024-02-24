Tarım Bakanı Yumaklı’dan halk sağlığı mesajı: “Halkımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız

Bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette "en iyi gıda denetçisi halkımızdır" diyerek hizmete sunulan ALO 174 Gıda Hattı'nın 15 yıl önce bugün kurulduğuna dikkat çeken Yumaklı, gıda kontrol ve denetimlerine getirilen yeni düzenlemeleri anlattı. Gıda hattına gelen ihbar ve şikayetlerin en geç 15 gün içinde yanıtlandığını bildiren Yumaklı, "Üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde 7 bin 500'den fazla gıda denetçimizle 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli gıda denetçilerimiz, halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyorlar. Gıda denetimleri konusunda tutumumuz belli. Bu sahtekârlara göz açtırmayacağız" dedi.



TÜKETİCİYİ YANILTICI İFADELERE YASAK

Yeni düzenlemeyle tüketicilerin üst düzeyde korunması için gıda etiketlerini de mercek altına aldıklarını ifade eden Yumaklı, "Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe çilek görseli kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte muzlu süt yerine muz aromalı süt yazacak. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "…. tadında", "… lezzeti", "….keyfi" gibi ifadelere izin vermeyeceğiz. Örneğin, "bitkisel margarinde tereyağı keyfi" veya "tereyağı lezzeti" ifadelerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, dondurma keyfi, dondurma lezzeti gibi ifadelerle satılamayacak" bilgisini verdi.



1,3 MİLYONDAN FAZLA GIDA DENETİMİ YAPILDI

2023'de toplam 1,3 milyondan fazla gıda kontrolü gerçekleştirdiklerini söyleyen Yumaklı, "Gıda işletmelerine yaklaşık 19 bin adet idari para cezası uyguladık. Yaklaşık 578 milyon lira idari para cezası kestik. 255 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca sektörlerin hepsine ayrı ayrı odaklandığımız Eş Zamanlı Sektörel Denetim Programlarımızı uyguladık. 2024'te de kontrol ve denetimlerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.