Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak vefat etti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi, yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde yapılacak törenin ardından memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek. Pevrul Kavlak, sağlık sorunları nedeniyle 9 Şubat'ta görevinden ayrılmış, yerine Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ getirilmişti.

Pevrul Kavlak 1962 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Kavlak, 2002 yılında Türk Metal Sendikası Genel Sekreterliği'ne getirildi. 2009 yılında da Türk Metal Sendikası Genel Başkanı seçildi. Aynı zamanda TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Kavlak, evli ve 2 çocuk babasıydı.

BAŞKAN ERDOĞAN HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'ı geçtiğimiz Aralık ayında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.