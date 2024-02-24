YSK’da 31 Mart için toplantı

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sonuçların siyasi partilerle paylaşımına ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda YSK Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri de yer aldı. 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarının açıklanma sürecine ilişkin çalışmalar masaya yatırılarak atılacak adımlar ele alındı. Bu kapsamda seçim günü YSK'nın Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) işlenecek sandık sonuçları, imzalı sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları ve birleştirme tutanakları, oy verme süresi sonunda SEÇSİS ile eş zamanlı olarak Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden seçime katılan partilerin kullanımına açılacak. Siyasi partiler, 31 Mart'ta sandık ölçekli sonuç bilgilerine, imzalı sayım döküm cetvellerine, sandık sonuç ve birleştirme tutanaklarına, yurt düzeyinde seçim sonuçlarını gösteren Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) uygulamasından, ekran ara yüzü veya web servis hizmeti üzerinden ulaşabilecek.