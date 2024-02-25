Alan, projelerini ve meclis üyelerini tanıttı

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, bir otelde düzenlediği lansman toplantısı ile altı projesini ve Belediye Meclis üyelerini tanıttı.

Dedeman Otel'de gerçekleştirilen lansman toplantısına, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, önceki dönem milletvekilleri Polat Türkmen Hamdi Uçar, AK Parti önceki dönem il başkanı Zeki Tosun, AK Parti önceki dönem merkez ilçe başkanları Aytekin Kazancı, Metin Karaduman, MHP MYK üyesi Murat Kotra, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, MHP Merkez İlçe Başkanı Çağatay İpekçi, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Benhur Özübek, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, AK Parti ve MHP'li yöneticiler, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Açılışın ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşının okundu. AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu yaptığı konuşmada, "2019 bir milat başladı. Artık Zonguldak Belediyesi'nde hiç birşey eskisi olmayacak diyerek yola çıktık. Zonguldak şantiye alanına döndü. 31 Mart'ta halkımız bir değerlendirme yapacak. Dokunmayacak nokta bırakmayacağız. Ömer Selim Alan ve ekibiyle birlikte milletvekili olarak durmayacağız. Bu dönem yine belediye başkanımız koltuklarda oturtmuyor. Bize devamlı koşturma içerisinde çalıştırıyor. Bütün belediye başkanlarımızda azmi görüyoruz. Belediye Başkanımız gecesini gündüzüne kattı. Bunun için Zonguldak sevdası gerekir. O da Ömer Selim Alan'da. Bize düşen kapı kapı dolaşmak. Amacımız gönüllere dokunmak olması lazım" dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı da konuşmasında, "Her şeyden önce şunu bilmenizi isterim ki bugün AK Parti dediğimizde AK Parti'nin nüvesi yerel belediyecilikle başlar. 1994 yılında saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapmış olduğu o muazzam çalışmayla birlikte bizlerin gönüllerinde taht kurdu adeta. 2001 yılında ülkemiz o açmaza düştüğünde millet Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir çıkar yolu olmadığını kendisi gördü ve sadece bizlere temeli atmak düştü altını sizler doldurdunuz. Hepinizden Allah razı olsun" diyerek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Laf değil eser üretmek nedir? Bahane değil, çare üretmek nedir? Bütün bunları bizatihi kendinde yaşamak suretiyle bizlere gösterdi. Örnek bir belediyecilik nasıl yapılır bizlere gösterdi. Ve elhamdülillah o günden bugüne kadar da ülkemizde AK belediyecilikle buluşmuş bütün belediyeler bugün milletimizin gönlünde inanılmaz bir yere sahip oldu. Zonguldak'ımızda özellikle AK Parti belediyeciliğinin olduğu dönemlerde muazzam sıçramalar yaşadık. Hakikaten şehrimiz için adeta inkılap sayılacak, çığır açan, çılgın denilebilecek projelere imza attık. Bakınız şu anda hakikaten insanımızın yaşam kalitesine, yaşam konforuna değecek bütün işler AK Parti Belediyemiz döneminde Ömer Selim Alan tarafından hayata geçirildi. Dolayısıyla biz bunların farkındalığını en iyi bilen insanlarız. Bizlere düşen nedir? Biz biliyorsunuz saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı vizyonunu açıkladı. Bu bağlamda gerek ekonomik, gerek siyasi gerek her türlü anlamda ülkemiz bu Türkiye yüzyılı vizyonuna uygun icraatlar yapıyoruz" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Murat Kotra, "Genel Başkanımızın sizlere selamlarını getirdim. MHP'nin 245 belediye başkanı var. Biz ülkücüler ne kadar kıymetliyse Ömer Selim Alan da bizler için o kadar kıymetli. Genel Başkanımızın imzası olduğu her yere gövdemizi koyarız. Bazı şeyler okuyoruz. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Bizim Zonguldak'ta 24 tane adayımız var. İl Belediye başkanımızın yanında da Merkez İlçe Teşkilatıyla yanında. İl Başkanımızın gelmesi onun cenazesi için Yenice'ye geçti. Cumhur ittifakı et ile tırnak olmuştur. Belediye meclis üyesi pazarlığı yapıldığı bir ittifak değildir. Vatan millet sevdalıların kurduğu bir ittifaktır. Bizim adayımız Ömer Selim Alan'dır" dedi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, "Biz büyük bir aileyiz. Şimdide çok heyecan var. Bu işi bitireceğiz. O dönemde Merkez İlçe başkanıydım. Parti bir davaya sahip olmak çok kıymetli. Belediye Başkanımızın arkasında Cumhur İttifakı var. Milletvekilleri var. Önceki dönem il ve ilçe başkanları var. Mevcut başkanlarımız var. Kocaman bir aile var. Zonguldak gençleşti. Bunun sürekli devam etmesini istiyoruz. Milletimizin oyları ile seçilen Cumhurbaşkanımızın eline ihtiyacımız var.

O elde belediye başkanımızın üzerinde. Bizzat kendi ifadesi 10 Şubat'ta geldiğinde sizlere bunu ifade etti. Peki muhalefetin de bir adayı var. Onların destekçisi kim? Bunu bir hatırlatmamız lazım. Geçtiğimiz hafta bir ziyaret gerçekleştirdiler. Başka bir belediye başkanından destek istemeye gittiler. Peki bu destek istedikleri belediye başkanı kim? Kazanıp kazanamayacağı belli mi? Değil. Peki bu belediye başkanının kendi şehrine hayrı var mı? Yok. Sadece kendilerine hayrı var. Benim anlamadığım ve izah etmek istediğim konu şudur. Bu destek istemek için gittikleri belediye başkanları engelleniyoruz diyerek yırtınıyorlar, çırpınıyorlar. Ama merkezi bütçeden herkes eşit oranda pay alıyor.

Bütün belediye başkanlarımız. Bizim belediye başkanımız ne kadar pay alıyorsa onlar da o kadar pay alıyor. Bir tarafta engelleniyoruz, iş yapamıyoruz diyerek iş yapamadıklarını kabul edenlerin desteklediği aday var. Bir tarafta da Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanımızın, milletvekillerimizin, bakanlarımızın desteğiyle yola çıkmış, iş yapmış, işleri bitirmek üzere olan bir belediye başkanı var. Karar da tercihte milletimizin. Bu ayrımın özellikle yapılmasını rica ediyorum. Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşlerim, bu salonda sivil toplum kuruluşu üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarının başkanları var, muhtarlarımız var. Yani demokrasinin en altından başlayan muhtarlarımız var. Vatandaşlarımızla birebir temas eden muhtarlarımız var. Onlara da ben seslenmek istiyorum. Mahallelerimize veyahut sivil toplum kuruluşunda olan kıymetli hemşerilerimize hizmet etmenin yolu da budur. Bizim hangi partiye gönül vermiş olursa olsun, muhalefete gönül vermiş olan hemşerilerimiz de var. Diğer partilere gönül vermiş hemşerilerimiz de var. Gelin bir Zonguldak birliği oluşturalım. Çok güzel işler oluyor Zonguldak'ta. Zonguldak büyüdü. Bunu mahallede, sokakta, caddede, pazarda kıymetli hemşerilerimizden bizler duyuyoruz. Ne diyorlar? Hizmetin devam edebilmesi için Ömer Selim Alan. Hizmet dediğiniz zaman adres belli. Navigasyona da girseniz orası çıkıyor. Başka maceraya ve herhangi bir şey aramaya gerek yok. Bu yüzden de gelin Zonguldak şemsiyesi altında birlik olalım. Gelin Zonguldak'ta yürütülen projelerin akamete uğramadan bitirilmemesi için belediye başkanımıza destek olalım. Gelin yeni projeler yapılabilmesi için belediye başkanımıza Cumhur İttifakı'na destek olalım. Çünkü bu şehrin, Zonguldak'ımızın yılların hizmetsizliğini geride bırakabilmesi için sizlere ihtiyacı var. Milletvekillerimize ihtiyacı var. Cumhur İttifakı'na bu şehrin ihtiyacı var. O yüzden birlik olmamız lazım. Çünkü bu kişiler Ankara'da gittiklerinde sesleri daha gür çıksın. Elleri daha güçlü olsun istiyoruz" diye konuştu.

"ZORU BAŞARDIK, KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, 2019 yılında göreve geldikleri günden bugüne yaptıkları çalışmaları anlatarak projelerini tanıttı.

Alan en çok merak edilen "ZB"yi "Zoru Başardık" olarak açıklayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "ZB nedir neler bizleri bekliyor, biz sizlerin hayallerine göre projelerimi dizayn ediyorum. 59 ayı geride bıraktık. Şimdi daha güçlüyüz. Bir farkımız daha var yaptıklarımız var. Artık bir karnemiz var. 10 yıl bir hizmet yapmayanlar gibi değiliz. 5 yıl boyunca şu bu demden sadece biz insanımıza emeğin emekçinin başkentine hizmetler olmaya gayret ettik. Bunu yaparken teşkilatımız vardı. Kadınlarınız gençlerimiz sizler vardı. İnşallah bir daha başaracağız. Muhtarları unutmam mümkün değil. Köy muhtarlarımız da yanımızdaydı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zoru Başardık. Zonguldak'ın geçmişidir. Tarihidir. Geleneğidir. Şifresidir. İnşallah daha da zorları başaracağız. Yapılamayanları yaptık. Yıkılamayan denilenleri yıktık. İnşallah daha da zorlarını yapacağız. 10 gün sonra ne olur onu da göreceğiz. ZB bundan sonra Zonguldak'ın şifresi olacak. Eski Zonguldak yeni Zonguldak"

Ardından Başkan Alan yapılan ve yapılacak projeleri anlattı. Projeler arasında Muzaffer Badaloğlu Parkı, Bahçelievler Parkı, Terminal binası, kent meydanı, Galericiler ve Kargocular Sitesi, Kapuz Plajı, Sahil Yolu büyük alkış aldı.

Program 2024-2029 yılları arasında aday olan meclis üyelerinin tanıtılmasının ardından sona erdi. Zonguldak Belediye Meclis üye adayları: Abdülkerim Gün, Havva Yılmaz, Hüseyin Furkan Aydın, Okan Doğramacı, Muhammet Yazıcı, Bahtiyar Emiroğlu, Şendoğan Karataş, Kemal Genç, Bünyamin Babaiban, Onur Turgut, Yusuf Deniz, Sinan Toprak, Hüseyin Şirin, Süleyman Erbay, Şenol Altıntaş, Sercan Erişoğlu, Hüseyin Kahveci, Abdülselam Özçalış, Kemal Kandemir, Burçin Geniş, İbrahim Karabacak, Recep Kırık.