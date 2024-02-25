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Giriş Tarihi: 25.2.2024 22:50

Başkan Erdoğan 12 Dev Adamın zaferini izledi: Dikkat çeken 'Basketbol' sözleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana Valiliğini ziyaretinde, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi. Başkan Erdoğan'ın 12 Dev Adamın zaferini izlediği anlar da paylaşıldı. Başkan Erdoğan'ın 'Basketbol' sözleri dikkat çekti.

Başkan Erdoğan 12 Dev Adamın zaferini izledi: Dikkat çeken ’Basketbol’ sözleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitinginin ardından Adana Valiliğini ziyaret etti. Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda ile oynadığı maçı da televizyondan izledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı son saniye basketiyle 76-75 yendi.

"HAFTADA 2-3 GÜN OYNUYORUZ"

Başkan Erdoğan'ın maçı takip ettiği anlara ilişkin görüntüleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, Başkan Erdoğan'ın "Haftada 2 ve 3 gün basket oynuyoruz, bizim arkadaşlarla" sözleri ise dikkat çekti.

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Başkan Erdoğan 12 Dev Adamın zaferini izledi: Dikkat çeken 'Basketbol' sözleri
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