Başkan Erdoğan 12 Dev Adamın zaferini izledi: Dikkat çeken ’Basketbol’ sözleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitinginin ardından Adana Valiliğini ziyaret etti. Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda ile oynadığı maçı da televizyondan izledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı son saniye basketiyle 76-75 yendi.

"HAFTADA 2-3 GÜN OYNUYORUZ"

Başkan Erdoğan'ın maçı takip ettiği anlara ilişkin görüntüleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, Başkan Erdoğan'ın "Haftada 2 ve 3 gün basket oynuyoruz, bizim arkadaşlarla" sözleri ise dikkat çekti.