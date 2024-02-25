Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok’tan sahte anket uyarısı! Ankara ’Altınok’ diyor...

'ANKETLERDE ALTINOK ÖNDE'

Ardından sosyal medyada yayımlanan anketlere değinen Altınok, "Sahte anketler var. Gerçek anketlerde Ankara, 'Altınok' diyor. Sokak anketleri 'Altınok' diyor. Bu sahte anketlere, sosyal medya anketlerine inanmayın. Cuma günü Hacı Bayram Veli Camisi'nden sebze haline 3 saatte gittim. Yolda vatandaşlarımızın yüzde 80'i, 90'ı 'Seni seviyoruz başkanım oyum sana, Allah yardımcın olsun' diyor. Biliyorsunuz anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi'ni yüzde 5 gösteriyorlardı. Bazıları yüzde 3, bazıları yüzde 2 gösteriyordu. Ama ben hep şunu dedim, 'Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj problemi olmaz.' Vatandaşımız sandığına gider, 3 hilali görür, üç hilale oyunu basar. Anketlere göre Cumhurbaşkanımız da asla cumhurbaşkanı seçilemiyordu. Kimi, rakip tarafı yüzde 60, kimi yüzde 57, kimi yüzde 55 gösteriyordu. Cumhurbaşkanımızı yüzde 38 gösteriyorlardı ama ne oldu? İnşallah 31 Mart'ta da sizler kazanacaksınız, Ankara'mız kazanacak. 31 Mart'ta sahte anketleri yanıltacağız" diye konuştu.