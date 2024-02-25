Tütüncü: Konyaaltı’na hizmetlerin en güzelini getireceğiz

Cumhur İttifakı'nın Konyaaltı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Coşkulu açılışa önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. SKM açılışında konuşan Tütüncü, "31 Mart'ta Antalya'nın tamamında önemli bir tarih yazdığımız gibi, Konyaaltı'nda da yepyeni bir tarih yazacağız. Yepyeni bir güzelliğin, yepyeni bir zaferin, ilk adımını atacağız. Bu dönemin adı Konyaaltı'nın altın çağı olacak." dedi.

BİZİM ESERLERİMİZ ORTADA

"Belediye başkanlığı makamları vakit tüketilecek yerler değildir. Belediye başkanlığı makamları millet için, şehrimiz için, insanımız için hizmet üretilecek yerlerdir."diyerek, sözlerini sürdüren Tütüncü, "Biz her zaman vazifemizi hep bu şekilde yapmaya gayret ettik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Bu güzel şehirde bir tane daha fazla bir eser üretelim. Bir tane daha hizmet ortaya koyalım azmi ve inancı ile düşüncesiyle, 15 yılı geride bıraktık. Bu geride bıraktığımız 15 yıl içerisinde Kepez'e 1200 kilometre yeni yol açtık. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu yollar, Antalya'dan Rize'ye yol oluyor. Bunlar asfalt yaptığımız yerler değil. Hiç yokken yaptığımız yollar. 2009'da göreve geldiğimizde Kepez, gecekondunun, çarpık şehirleşmenin merkeziydi. 90 bin gecekonduyu kavgasız gürültüsüz tahliye ettikti, yıktık. Onların yerine muhteşem kentsel dönüşümler gerçekleştirdik. Bu, Türkiye için bir rekordur. 80 bin tapu verdik. 3,5 milyon metre kare yeni yeşil alan kazandırıldı, 150'den fazla yeni okul yaptık. Kepez'de göreve geldiğimizde hiç hastane yoktu. Şimdi Kepez'de, 15 hastane, 41 tane yeni aile sağlığı merkezi bulunuyor. Bugün bakıyorsunuz, bir büyükşehir belediye başkanının büyükşehir imkanlarıyla sadece 19 ilçeden birinin belediye başkanının yapmış olduğu eserlere yetişebilmesi mümkün değil. Bizim eserlerimiz ortada…" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANLARI ESERLERİYLE KONUŞUR

Tütüncü, "Bir belediye başkanı eserleri ile konuşur. Belediye başkanı hizmetleri ile konuşur. Bir belediye başkanı seçim meydanlarında vizyonuyla, projeleriyle, hedefleriyle konuşur. Seçim meydanlarında kalbindeki, gönlündeki sevgilerle konuşur. Seçim meydanlarında en büyük gücü de tarlada bıraktığı izdir. 15 yıl memleketimizin her bir köşesinde eserlerimizle, hizmetlerimizle izler bırakmaya çalıştık. Kalplere imzalar atmaya çalıştık. Onun için diyoruz ki; Bizim bu tarlada izimiz var, harmanda da yüzümüz var. İşte bu güvenle sizlerin yanınızdayız. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönem; Kepez'deki bu gelişmelerin, bu güzelliklerin, bu eserlerin, bu çözümcü belediyecilik anlayışının, bu halka yönelik hizmet eden belediyecilik anlayışının Antalya'nın 19 ilçesinde var olması için çok önemli bir fırsattır. Önce güçlerimizi birleştireceğiz. Hemşehrilerimizle gönüllerimizi birleştireceğiz. Antalya'ya da, Konyaaltı'na da hizmetlerin de, eserlerin de en güzelini getireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından Cumhur İttifakı'nın Konyaaltı Seçim Koordinasyon Merkezi, hizmete açıldı.