ABB Cumhur İttifakı Adayı Turgut Altınok: Ankara’da İlk işim havayolu metrosu olacak

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok canlı yayında projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Altınok, Ankara'nın en önemli sorununun ulaşım olduğunu ifade etti ve çözüm yollarını tek tek sıraladı.

İşte Altınok'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Hacıbayram'dan Ulus'a 3 saatte gidebildim ilgiden, sevgiden ve fotoğraf çektirmekten. Normalde 10 dakikadır mesafe. Yoldan geçen vatandaşların yüzde 80 ile 90'ı selam verip, fotoğraf çektirmek istedi. Yoğun bir ilgi var. Seçim büroları açtıktan sonra esnafları caddeleri geziyoruz. Sevgiyi yüzünde ve gözünde hissediyoruz. Sokakta tanınma oranımız yüzde 90. Ben Angaralıyım. Allah rahmet eylesin, Vehbi Koç da Angara derdi. 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek Mili Mücadele'yi Atatürk başlatmasaydı, bugün biz yoktuk. Çoban Mektebi'nin restorasyonunu yaptık, mart ayı içinde çıkacağız.



ATATÜRK CUMHURİYET KULESİ, MART AYINDA AÇILACAK



Milli Mücadele olmasa Atatürk'ün kararlılığı olmasaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Küllerinden bir devlet doğuyor kolay değil. Keçiören'in Milli Mücadelede ayrı bir yeri vardır. Atatürk Cumhuriyet Kulesi, mart ayında açılacak. 18 Mart gibi açmayı planlıyoruz. 197 metre yüksekliğinde. Cumhuriyetimizin 100. yılında ABB'nin hatıra kalacak bir eseri olmadı. Konser verildi, verenler İstanbul'dan geldi gitti. Keşke ABB bir eser yapsaydı ama maalesef yapamadı. Biz Kulemizi 100. yıla ithaf ettik. Düğünlerde halay çekiyoruz, düğün sahiplerini kırmıyoruz. Tunalı'da sevgi ve ilgi vardı. Anketlerde de Tunalı'da bu çıkıyor, başa baş çıkıyoruz. Ulaşım ciddi bir problem. Otobüs duraklarında kuyruklar çoğaldı.

"İLK İŞ HAVAYOLU METROSUNU YAPACAĞIM"

Birinci sorun ulaşım. Ulaşımı otobüslerle çözeceğiz. 2000 bin tane elektrikli otobüsler alacağız. Akaryakıt giderinden belediye tasarruf edecek. Ciddi bir trafik problemi var. Yeni yollar yapılmadı, metro sözleri yapılmadı. 2023'te 100 bin yeni araç yollara girdi. Yollar aynı.

Avrupa başkentleri arasında metro olmayan tek başkent Ankara'dır. İlk iş havayolu metrosunu yapacağım. Çözüm metro ağlarıyla donatmak. Sitelerde 200 bin kişi çalışıyor ama ulaşım ciddi bir sorun. Seçimden önce sözler veriliyor. 58 km metro sözü var ama 5 cm metro yapmadı.

5 senede 80 km metro yapacağız. Bir bölümünü hükümetimiz yapacak, bir kısmını ABB olarak biz yapacağız. 75 tane Ankara'ya köprü kavşak yapacağız. 5 yıl içinde 17 alt-üst geçit yapıldı. Yeterli değil. Biz 20 yıldır sosyal yardım yapıyoruz. Hiç afişlere asmadık. Sosyal yardımları artıracağız, yüzde 10'a çıkaracağız. Şu an yapılanlar yeterli değil. Kızılay'da şu an bütün taşlar kırık. 5 yıl önce söz vermiş, yüzde 5'ini yapmamış. Sosyal medyada bir Ankara var, bir de gerçek Ankara var.