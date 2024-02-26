Başkan Özlü esnafla buluştu

AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 31 Martta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Özlü, Düzce'nin yükünü çeken taşıcı esnafı ile bir araya geldi. Düzce Kamyon ve TIR Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz ve üyeleriyle sohbet eden Özlü, "Önemli lojistik kavşaklardan biri olan Düzce'mizde faaliyetlerini sürdüren Kamyon ve TIR Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz eşliğinde ziyaret ettik. Şehrimizin ihya ve inşasına yönelik fikirlerini aldık, yapacaklarımızı anlattık. Değerli kardeşlerime bu güzel ağırlama için teşekkür ediyorum. Allah tekerinize taş değdirmesin" dedi.