CHP'de olay yaratan iddia! Özgür Özel'in baskısıyla istifa etmişti: "Narkoz altında imza attırıldı"

Edirne'nin ön seçimle belirlenen belediye başkan adayı Şükrü Ciravoğlu, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede noter huzurunda adaylıktan istifa etti. Ciravoğlu'nun istifasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in baskısıyla istifa ettiğini öne sürüldü. Yapılan açıklamaların ardından Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Burak Ciravoğlu'nun da aralarında bulunan kalabalık grup, hak, hukuk, adalet yazan siyah pankart açarak CHP Edirne İl Parti Binası önünde eylem yaptı.
Grup adına konuşan parti üyesi Hüseyin Taşkan, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman üyesinin ve delegesinin özgür iradesine saygı duyan ve bunu ön planda tutan parti olmuştur. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, belediye başkan atamalarında, 'ön seçim sonuçlarına uyulacağını" ifade etmişti. Hastaneye apar topar Noter gönderilmesi olayını asla doğru bulmuyoruz" dedi.
'TELEFONU AÇTIM, ÖZGÜR ÖZEL İSTİFA ET DİYE BASKI YAPTI'
Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu'nun danışmanı Erkan Ak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ciravoğlu'nu hasta yatağında arayıp istifa etmesi için baskı yaptığını söyledi. Özel'in Ciravoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı sırada yanında telefona kendisinin açtığını belirten Ak, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ciravoğlu'nu 4 kez aradı. Telefonları ben açtım. Özel telefonda Ciravoğlu'na, 'bu işin sürdürülebilirliği kalmamıştır. Seçimlere seninle değil kadın adayla devam etmek istiyoruz. Bu konuşmalar sırasında Ciravoğlu, telefonun megafonunu açtı, konuşmaları kulaklarımla duydum. Ciravoğlu istifa etmesinin ardından 2-3 kez daha aradı. Bu konuşmada ise ilk istifasının geçerli olmadığını, sonra hastaneye il başkanı ile birlikte noter gönderdiğini, istifanın noter huzurunda yapılması gerektiğini, ısrarla çok baskıcı bir tavırla iletti. Yani açıkça, 'görevden el çekmenizi istiyorum' dedi. Bu yapılan baskı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaletin olmadığı anlamına geliyor" şeklinde konuştu.
'BABAMA ZORLA İMZA ATTIRMIŞ OLABİLİRLER, İTİRAZ ETTİK'
Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu, babasının istifasında Özgür Özel'in baskısı olduğunu ve noter huzurunda baskıyla imza attığını öne sürerek, "Babamın bu süreçte çok üstüne gelindi. Hastanede tedavi gördüğü sırada narkozun da etkisi ile kendisine istifa dilekçesini imza attırdıklarını düşünüyorum. Genel başkanın bu işi bırakman gerekiyor diyerek baskı yaptı. Bu istifa 2 gün beklenip hastaneden çıktığında da yapılabilirdi. Ne acelesi vardı. Babam hasta yatağında bile kazanırdı bu seçimi. Hasta yatağında insanlar onu sırtında taşıyacaktı, öyle diyorlardı. Sen bu şekilde bile kazanırsın abi diyorlardı. Görevden alınmasına çok üzüldük ve avukat aracılığıyla itiraz için girişimde bulunduk" dedi.
'HUKUKA AYKIRI BİR SÜREÇ, İTİRAZ ETTİK'
Ciravoğlu'nun adaylıktan hukuka aykırı şekilde el çektirildiğini belirten, Edirne Barosu Avukatlarında Cansın Çoğal'da, "Bunun haksız ve hukuka aykırı bir süreç olduğunu düşündüğüm için Atatürk ilkelerine bağlı bir avukat olarak, bir Eline vatandaşı olarak bu karara itiraz etmek istedim. Şu an itirazımızı ilçe seçim kuruluna verdik.
Bu karara karşı çıkıyoruz. İnşallah sonuç olumlu olur. Benim düşünceme göre, Şükrü beyin istifası kabul edilmez ve adaylığı düşmediği için kendisi devam eder. "şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından grup olaysız dağıldı.