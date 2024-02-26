CHP'de olay yaratan iddia! Özgür Özel'in baskısıyla istifa etmişti: "Narkoz altında imza attırıldı"

'BABAMA ZORLA İMZA ATTIRMIŞ OLABİLİRLER, İTİRAZ ETTİK'

Şükrü Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu, babasının istifasında Özgür Özel'in baskısı olduğunu ve noter huzurunda baskıyla imza attığını öne sürerek, "Babamın bu süreçte çok üstüne gelindi. Hastanede tedavi gördüğü sırada narkozun da etkisi ile kendisine istifa dilekçesini imza attırdıklarını düşünüyorum. Genel başkanın bu işi bırakman gerekiyor diyerek baskı yaptı. Bu istifa 2 gün beklenip hastaneden çıktığında da yapılabilirdi. Ne acelesi vardı. Babam hasta yatağında bile kazanırdı bu seçimi. Hasta yatağında insanlar onu sırtında taşıyacaktı, öyle diyorlardı. Sen bu şekilde bile kazanırsın abi diyorlardı. Görevden alınmasına çok üzüldük ve avukat aracılığıyla itiraz için girişimde bulunduk" dedi.