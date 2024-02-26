İşte CHP ve DEM kirli ittifakının perde arkası! "Destek verin ama görünmeyin"

DEM İSTEDİ CHP ADAY DEĞİŞTİRDİ

İstanbul ve Esenyurt'un merkeze alındığı kirli pazarlık hayli dikkat çekici bir hal aldı. DEM Parti istedi ve CHP Esenyurt'ta DEM Partili bir ismi aday gösterdi. Ayrıca DEM Parti İstanbul'da yarışın daha başa baş geçeceği tahmin edilen 22 ilçesinde aday göstermedi. Bu yöntemle CHP'li aday desteklenecek.

DANIŞIKLI DÖVÜŞ SÜRÜYOR

Her iki taraftan "danışıklı dövüş" olarak tabir edilen açıklamalar da gelmeyi sürdürüyor. Son olarak DEM Parti Ağrı milletvekili Sırrı Sakık, kirli pazarlıkla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Sakık, CHP'nin DEM'den destek istediğini ama bu desteğin "gizlilik" içerisinde verilmesini talep ettiğini söyledi.