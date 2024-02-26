Sahte polis kimliğiyle yakalandı: “Kendimi korumak için taşıyorum”

Adana'da kendisini MİT personeli ve polis olarak tanıtan H.D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada Milli İstihbarat Teşkilatı kimlik kartı, 2 polis kimliği, 2 sahte plaka, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, ele geçirdi. H.D, "Ben klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahaller pek tekin değil. Kendimi korumak için yaptığım bu kimlikleri taşıyorum" dedi. Adliyeye sevk olan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAYIRDIR DEVREM?

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte polis kimliği kullandığı bilgisine ulaşılan şüpheli H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliyi takibe alan polis, Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde H.D.'nin aracını durdurdu. Ekiplere, "Hayırdır devrem?" diyerek cebinden çıkardığı polis kimliğini gösteren H.D., aracından indirildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde kimliğin sahte olduğu belirlenince, H.D. gözaltına alındı.

KENDİMİ KORUMAK İÇİN

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise sahte 2 polis kimliği, sahte MİT kimlik kartı, sahte 2 otomobil plakası, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, kelepçe, balta, 706 kurusıkı mermisi ve 592 adet av tüfeği mermisi ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheli H.D., ifadesinde, "Ben klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için bu kimlikleri taşıyorum" savunması yaptı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.