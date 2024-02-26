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Giriş Tarihi: 26.2.2024 15:27

Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, “Tüm motosiklet severleri Tunceli’ye bekliyoruz”

Sıkı bir motosiklet tutkunu olan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, tüm motosiklet severleri Tunceli’ye davet etti.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, “Tüm motosiklet severleri Tunceli’ye bekliyoruz”

Sıkı bir motosiklet tutkunu olan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, özellikle hafta sonları Munzur ve Pülümür vadilerinde motosiklet ile tur atıyor.

Motosiklet tutkunlarına çağrıda bulunan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Ülkemizdeki bütün motosiklet severleri Tunceli'nin eşsiz virajlarını test etmeye, Tunceli'nin muhteşem güzelliklerini görmeye davet ediyorum" dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu, geçtiğimiz günlerde de Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ı ziyaret ederek kentte yapılması planlanan organizasyonlar hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.

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Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, “Tüm motosiklet severleri Tunceli’ye bekliyoruz”
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