Bizim siyaset ilkemiz millete hizmetkarlık

ABDÜLAZİZ'İN SÖZÜNÜ HATIRLATTI:

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaray'ın hizmete alınmasıyla atıl durumda kalan Sirkeci ile Kazlıçeşme istasyonları arasındaki 8.3 kilometreliki kesime 11 yıl aradan sonra yeniden yapılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılışında konuştu:İstanbul'un ihtiyaçlarını da gözeterek Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8.3 kilometrelik bu hattı aktif hale getirmeye karar verdik. Hattın üzerindeki gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak yepyeni bir tasarımla tekrar İstanbul'a kazandırmayı amaçladık. Böylece hem demiryolu hem de yaya odaklı çevreci bir projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmayı istedik. Gelirken, Murat kardeşime onu söyledim. Önümüzde bir karar, nedir bu? İnşallah Sirkeci Garı'ndan tüm bu istikamette istasyonlar başta olmak üzere tarihi eserler başta olmak üzere buraları sıfır kilometre yenilemeye ve buralardan inşallah sadece İstanbul'a değil tüm dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız?Şehrimize raylı sistem hattından öte sosyo kültürel, turizm, spor, gezinti, bisiklet ve diğer imkânların da olduğu son derece modern ulaşım projesini kazandırmış olduk. Ecdat yadigârı tescilli durakları, sanat tarihçileri, mimarlar, arkeologlar bütün bunların nezaretinde ve kurul kararları doğrultusunda restore ettik. Bugün halen kullandığımız pek çok eser köprü, tren hattı ve bina kurum ve kuruluşun altında ecdadın imzası bulunuyor. Biz ecdada vefa, mirasını ihya anlayışıyla hürmette kusur etmiyor, emanetlerine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Bizlere bu toprakları vatan olarak bırakanlara şükran borcumuzu başkaları gibi istiskal ederek değil yadigârlarını ihya ederek ödüyoruz. Sadece bununla da yetinmedik, yetinmiyoruz. Geçmişte atalarımızın hayalini kurduğu Marmaray, Avrasya Tüneli, Çanakkale 1915 Köprüsü gibi vizyon projelerini tek tek hayata biz geçirdik. Bizim siyasette tek bir ilkemiz vardır. O da millete hizmetkârlıktır. Mesele bugün hangi mevkide, makamda, koltukta olduğunuz değil geride hangi eserleri bıraktığınızdır.SABAHhattı ilk kez kullanan vatandaşlara duygularını sordu. Cankurtaran esnafından Fariz Demir, "Yapanlardan Allah razı olsun. 60 senedir Cankurtaran'da oturuyorum. Trenimiz, istasyonlarımız yenilenmiş, etraf yeşillendirilmiş, temizlenmiş, çok güzel olmuş. Çok beğendim, bize de bu yakışır zaten" dediSirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın önümüzdeki 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon euro olacağını hesaplıyoruz. Hat 15 gün ücretsiz olarak hizmet verecek.İstanbul'un5 yıl boşa geçti. Bir şey yapamazlar, yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. Nasıl yalancının mumu yatsıya kadar yanarsa bunların algı ve sosyla medya belediyeciliğinin de kullanım tarihi 31 Mart'ta sona erecek.İstanbulbaşta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız vizyon projeleri yine CHP zihniyeti ve Gezici tayfa tarafından hep engellenmek istendi. İşte Marmaray, Avrasya Tüneli, biz yaptık. Sancaktepe'de mevcut metronun açılmış kuyusunu doldurmak suretiyle hizmet ettiğini zanneden, temel atma değil temel atmama töreni yapacak kadar zavallı olan bir İstanbul yerel yönetimi var.1871'deYedikule- Küçükçekmece arasında hizmete giren hattın Eminönü'ne uzak kaldığı düşünülünce Sirkeci'ye kadar uzatılması istenir. Ancak hattın Topkapı Sarayı'nın sahil kesiminden geçecek olması tereddüt yaşatır. Durum Sultan Abdülaziz'e anlatıldığında, Sultan "Memleketime tren yolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin razıyım" der. CHP zihniyetinin hakaret ettiği, husumet beslediği, fırsatını buldukça düşmanlık sergilemekten çekinmediği ecdadın tavrı işte budur.İstanbul'ahizmet yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir. Son 5 yılda bu gerçeği acı bir şekilde yaşayarak tecrübe ettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızın hayata geçirdiği projeleri olmasaydı, İstanbul'un trafik çilesi artık katlanılamaz hâlde olurdu. İstanbul'a emanet değil de nimet olarak bakanlar umursamazlıklarıyla bu güzel şehrin bitkisel hayata girmesine sebep oldu. 31 Mart'ta kaldığımız yerden yeniden 'Bismillah' diyerek işe koyulacak, aziz İstanbul'un fetret devrini sona erdireceğiz.