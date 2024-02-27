Cumhur İttifakı adayları Adana’yı karış karış geziyor

Çukurova Sosyete Pazarı'nda esnaf ile tek tek sohbet eden ve tezgâhları gezen Başkan Kocaispir, vatandaşlardan gelen talep ve sorunları da dinleyip, not aldı. Kocaispir, pazar alışverişi yapan kadınlara gül dağıttı. Pazar esnafı Kocaispir'e, "Birlikte kazanacağız" diyerek, destek verdi. Kocaispir, Adana'ya hak ettiği hizmetleri yapmak için hazır olduklarını kaydetti.

SIRA BÜYÜKŞEHİRDE

Cumhur İttifakı Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar ile birlikte Kozan Yolu esnafını gezen Kocaispir'e Yüreğirli hizmetleri için teşekkür etti. Kocaispir'e bir vatandaş, özellikle Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti'nden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bir diğer vatandaş da "Başkanım, yıllardır Yüreğir'deyim; böyle hizmet görmedim. Yüreğir'de çok güzel hizmetler yaptınız. İnşallah sıra Adana Büyükşehir Belediyesi'nde" diyerek başarılar diledi.