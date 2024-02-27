Ekrem İmamoğlu öğrencilere ulaşım indirimini 2 yıldır uygulamıyor! Belgelerle paylaşıldı

İNDİRİM SÜRECİNİN KRONOLOJİSİ PAYLAŞILDI

İşte Murat Türkyılmaz'ın açıklamaları: İstanbul kamuoyunun dikkatine; İBB Başkan adayımız sayın Murat Kurum'un 1 Nisan itibarıyla ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim sözü bilinçli olarak malum çevrelerce çarpıtılmaktadır. Süreci kronolojik olarak belgeleriyle dikkatlerinize arz ediyoruz:

14.04.2022 tarihinde İBB Meclisinde Cumhur İttifakı olarak öğrencilere ulaşımda yüzde 40 indirim kararı aldık.

Kararımız İBB Başkanı tarafından 19.04.2022'de veto edilerek meclise yeniden gönderildi.

23.05.2022'de bu defa meclis olarak daha yüksek bir katılımla ısrar oyuyla indirimi onayladık.

İMAMOĞLU 2 YILDIR KARARI UYGULAMIYOR

İBB Başkanı söz konusu kararı 2 yıldır hukuksuz bir şekilde uygulamamakta ve öğrencilerimize ulaşımda zamlı tarife uygulamaktadır.

Kararın uygulanması için bir imza gerekiyor.

O imza da inşallah 1 Nisan'da Murat Kurum başkanımız tarafından atılacak. Şimdiden hayırlı olsun.