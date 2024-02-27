Türk siyasetine damga vuran Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 13 yıl geçti. Zorluklarla geçen siyasi hayatında hapis cezaları ve siyasi yasaklı günler geçirdi ama o Milli Görüş ideolojisi ve nevi şahsına münhasır üslubunu terk etmedi. Kapitalizm, Batıcılık ve Siyonizm ile mücadele eden Erbakan, hep "önce ahlak ve maneviyat" dedi. Kurduğu 5 partiden 4'ü darbeyle kapatılan Erbakan, Saadet Partisi'ne 2010'da genel başkan oldu 27 Şubat 2011'de ise vefat etti. 28 Şubat darbesinde Refahyol Hükümeti'nin Kültür Bakanı olan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Erbakan'ı anlattı. Kahraman, Erbakan Hoca ile 1963'ten beri çalıştıklarını belirterek, "Bana Kültür Bakanlığı görevini verdi. Çalışma azmini gördük. Gecenin saat 3'ünde bile arardı. Mükemmel netice isteyen, çok değerli, üstün meziyetleri olan, fevkalade bir insandı.Türkiye'ye ve inanç dünyamıza büyük hizmetleri oldu. Ömrünü hizmetlere adamıştı. Vatansever ve vatanperverdi. Onla beraber olmanın bahtiyarlığını yaşayanlardanım. Yeni Erbakanlar nasip olsun" diye konuştu. Kahraman, "Kurduğu partiler hukuk çiğnenerek kapatıldı. Niye kapatıyorlar? Türkiye inançlı bir ülke olmasın diye. Ama Erbakan azminden vazgeçmedi. İslam için, imanı için, inancı için mücadele etti. Hiçbir zaman Erbakan tavrını bozmadı, hiçbir zaman hukuk dışı bir çalışmaya girmedi. Şu anda da Türkiye'de inancına sahip bir Cumhurbaşkanı var. Onu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var" ifadelerini kullandı.