İYİ Partili Cengiz Topel Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a bombardıman: Ankara’yı parsel parsel satıyor

AKŞENER, MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU KORKAKLIKLA SUÇLAMIŞTI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Altılı Masa'yı yerden yere vurarak yerel seçimlerde "Blöf yapmıyoruz" sözleriyle her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamıştı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediği CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da hedef almıştı. İki belediye başkanını da korkaklıkla suçlayan Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın" açıklamasını yapmıştı.