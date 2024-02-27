İYİ Partili Cengiz Topel Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a bombardıman: Ankara’yı parsel parsel satıyor

CHP, genel seçimlerde alınan hezimetin faturasını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kesti ve yapılan kurultayda Özgür Özel koltuğu devraldı. Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile CHP'nin genel başkanlığına seçilen Özel, yerel seçimler için ittifak arayışına girdi. İYİ Parti ile yeniden ittifak kurmak isteyen CHP "ret" cevabı aldı. İYİ Parti seçimlere tek başına gireceğini duyurdu.
ESKİ ORTAKLAR BİRBİRİNE DÜŞTÜ!
Adaylarını ilan eden İYİ Parti, seçim çalışmalarına hız verdi. İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.
TAŞINMAZ SATIŞINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yıldırım, Mansur Yavaş'ın seçimler öncesi Ankara'daki taşınmaz satışını ciddi oranda artırdığını söyledi. Yıldırım, "Mansur Yavaş gider ayak Ankara'yı parsel parsel satıyor! Mansur Bey'in son iki ayda satışa çıkardığı taşınmazlar, dört yılda yaptığı satışın neredeyse iki katı." dedi.
AKŞENER, MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU KORKAKLIKLA SUÇLAMIŞTI
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Altılı Masa'yı yerden yere vurarak yerel seçimlerde "Blöf yapmıyoruz" sözleriyle her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklamıştı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek istediği CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da hedef almıştı. İki belediye başkanını da korkaklıkla suçlayan Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın" açıklamasını yapmıştı.
"PARTİMİZE KURUMSAL OPERASYON YAPILIYOR, BU BİR SAVAŞ İLANI"
Partisine operasyon yapıldığını savunan Akşener "Her yerde tek başına giriyoruz. Ankara'da da tek başına giriyoruz, İstanbul'da da tek başına giriyoruz. Her ilçede tek başına giriyoruz ve bunun sonuçların olumlusu sizindir. Başarısızlık olduğu takdirde benimdir, o sorumluluğu yerine getireceğim. Sözler veriliyor, insanlar istifa ettiriliyor. Tamam bu bir savaş ilanıysa benimdir, kabulümdür canla baş üstüne." ifadelerini kullanmıştı.