Memleket Partili ilçe başkanı ve 40 partili AK Parti’ye geçti

Savcı Sayan, törende yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları kapsamında 20 gündür bölgede olduğunu ve AK Parti'ye katılımların devam ettiğini söyledi.

Tutak'ın birlik ve beraberliğine katkı sağlayacak bu katılımların kendilerini mutlu ettiğini belirten Sayan, "Tutak'a hizmetin AK Parti tarafından yapılacağına inanıyorum. Dolayısıyla önemli olan benim partim değil, ilçemdir diyen 40 kişilik ekibi ile katılım sağlayarak destek olması bizi fazlasıyla sevindirmiştir. İlçemiz adına da mutluluk verici bir tablodur. Sayın Turan Aydın'ı tebrik ediyorum, kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bu saatten sonra el birliği ile birlik ve beraberlik içerisinde Tutak'ın geleceği için birlikte mücadele edeceğiz, birlikte çalışacağız." dedi.

Sayan, mevcut Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru'nun AK Parti'den aday gösterilmeyince başka partiye geçmesini eleştirerek, "Bu tür durumlar ayıpla karşılanıyor. Sen 4 yıl boyunca AK Parti'nin bütün imkanlarından faydalan, Cumhurbaşkanımızın bütün desteklerinden faydalan, Ağrı Belediyesinden ve şahsımdan faydalan ama sana adaylık verilmeyince hemen saf değiştir. Ben belediye başkanıydım, İzmir'e milletvekili adayı oldum seçilemedim, kalkıp başka yere gittim mi? Çünkü kendi ilçeme, memleketime, ülkeme hizmet etmek istiyorum. İşte burada Memleket Partisi Tutak İlçe Başkanı Turan Aydın kardeşim hizmet istiyorum diyerek kendisi ile birlikte 40 üyesi AK Parti'ye katılım gerçekleştirdi. Birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir olayı gerçekleştirdik. Bu Tutak'a bir renk olmalı. Bizim ağzımızdan çıkmayan hiçbir söz bizim değildir. Dolayısıyla ben burada Tutak için mücadele ediyorum." diye konuştu.

Sayan, 37 yıldır Tutak'ın aynı kaldığını, gelişme ve ilerleme olmadığını ifade ederek, "Biz buna dur demeliyiz. Biz yarın da buradayız. Ben canı gönülden bütün genç kardeşlerimle birlikte Tutak'ın gelişmesi ve ilerlemesi için mücadele ediyorum. Bütün gençler benim kardeşlerimdir. Siz de bana güç verirseniz, el ele olursak benim Ankara'da koparamayacağım hiçbir şey yoktur. Onlar Ankara'yı belediyeyi öğrenene kadar 5 yıl geçer ama hiç olmazsa burada seçilen adayın arkasında ben olurum. Gece gündüz size hizmet getirmek için mücadele ederim." şeklinde konuştu.

Sayan, Memleket Partisi Tutak İlçe Başkanı Turan Aydın ve 40 partiliye AK Parti'ye katılmalarından dolayı teşekkür ederek, "Çok güzel bir karar vermişler, Tutak hepimizin ortak sevdasıdır. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

Tören, Sayan'ın Turan Aydın ve 40 partiliye AK Parti rozeti takmasının ardından sona erdi.