MHP’li Başkan Adayı Sezer Küçükkurt iş insanları ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) iş insanlarına projeleri hakkında bilgiler verdi. Küçükkurt, iş dünyasına projelerini anlatan ilk Belediye Başkan adayı oldu. Toplantının ilk kısmı basına açık olurken soru cevap bölümünde toplantı basına kapatıldı. Toplantıda; ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ATSO Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelikten, MHP İl Başkanı Ahmet Kahveci, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Danaoğlu, MHP İl Başkan Yardımcısı ve KAÇEP İl Temsilcisi Av. Nesrin Çelikbilek, ATSO Üyesi iş insanları hazır bulundu. MHP MYK Üyesi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın toplantıya TBMM'deki programı nedeniyle katılamadığı öğrenildi.

MHP ADAYI KÜÇÜKKURT VE YETKİLİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Toplantının açış konuşmasını ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi ile yeni dönem için yerel yöneticilerin seçileceğini belirten Başkan Serteser, "Partiler kadar sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının sivil toplum kuruluşlarının, ekonomi sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşlarla birlikte iş dünyasını temsil eden Ticaret ve Sanayi Odamızın da Belediye Başkan adaylarımızın projelerinden haberleri olması gerekmektedir. Belediye Başkan adaylarımıza sorular sormamız gerekmektedir. Partilerimiz hakikaten Ticaret ve Sanayi Odamızı önemsiyorlar. Bizde Meclis Başkanımızla birlikte Oda yönetimi olarak bizi arayan partilerin Belediye Başkan adaylarına projelerini ve kendilerini anlatma fırsatını bizi arama sıralarına göre verdik. Bu partilerimiz bizleri yani iş dünyasını önemsemektedir. Bundan dolayı MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt ve tüm yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Projeleri dinledikten sonra Sayın Başkan Adayına görüş ve önerileri sunup yanıtlaması için sorular soracağız. Güzel bir toplantı olmasını diliyorum." dedi.

AFYON OLARAK EGE'NİN İNCİSİYİZ AMA BİRİNCİSİ DEĞİLİZ

ATSO Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelikten'de yaptığı konuşmada şunları kaydetti, "31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere katılan tüm adaylara başarılar diliyoruz. Biz burada iş insanları ve meslek grupları olarak mevcut Belediye ile çok iyi çalıştığımız takdirde Afyonumuzun potansiyelini ön plana çıkarmamız gerekiyor. İş insanları olarak potansiyelimizi ortaya çıkarabilmemiz için yerel yönetimlerle devam işbirliği içinde olma çabası ve gayretinde olacağız. Bu nedenle bizim Afyonumuzun potansiyelini daha yukarılara taşıyacak bir yerel yönetime ihtiyacımız var. Ege'nin incisiyiz ama birincisi değiliz. Ege Bölgesinin birincisi olamasakta eğitimde, kültürde, ihracatta daha iyi yerlere gelmemiz gerekiyor. Bence gastronomi de bir çıta yükseldik. Ama gastronomiyi destekleyecek olan eğitim politikaları veya uygulamaları, kültür çalışmaları ve faaliyetlerinin de arttırılması lazımdır. Biz belki burada kopya veriyoruz ama her şeyden önce Afyonumuzun daha mutlu, daha yaşayan bir şehir olması noktasında daha çok konuşabilmesi için sözü Sayın Sezer Küçükkurt'a bırakacağım. Afyonumuzla ilgili kafamızda olan tüm soruların yanıtlanması için biz bu hafta tüm Belediye Başkan adaylarımızı dinleyeceğiz."

AFYON EGE'NİN KAYAN YILDIZINA DÖNÜŞTÜ

MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, MHP MYK Üyesi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın, TBMM'deki programı nedeniyle toplantıya katılamadığını belirterek, katılımcılara olan selamlarını iletti. Küçükkurt, "Afyonkarahisarımızın geçmişi 4 binli yıllara kadar uzanan tarihin nişanesi eserleri, doğal güzellikleri, yolların kesiştiği kavşak noktası olması, geniş ve bereketli ovalarındaki tarımsal üretimi ve cevval beşeri kadrosuyla büyük bir potansiyeli bünyesinde barındıran güzide bir şehirdir. Maalesef bu potansiyeli verimli olarak kullanamamaktadır. Ege'nin parlayan yıldızı olarak anıyoruz. Ama Ege'nin parlayan yıldızı olmak için çıktığımız yolda şehrimiz adeta kayan bir yıldıza dönüştü. Bizlerin gayesi; Şehrimizin sahip olduğu potansiyeli, belediyemizin, özel sektörümüzün ve merkezi hükümetin imkanlarını sonuna kadar kullanarak Türk şehir kültürünün ortaya koyduğu, milletlere örnek olmuş medeniyetimizden aldığımız ilhamla, köklü şehircilik anlayışımızı yenilikçi bir formla tamamlayıp 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' öğüdüyle Şehri Karahisarımızın her karışına sadece önümüzdeki 5 yılın değil nice yüzyılın tohumlarını atmaktır." dedi.

BİZİM ANLAYIŞIMIZDA SİYASET TACİRLİĞİNE YER YOK

"Bizim yönetimimizin temel prensibi ortak akıl, birlikte yönetimdir. Birlikte çalışıp, birlikte üretip, birlikte istihdam sağlamayı ve bu şehri bölgenin üretim üssü, huzur ve refah şehri haline getirmeyi hedefliyoruz." diyen Başkan Adayı Küçükkurt, "Sadece Türkiye'de değil, dünyada yaşanabilir kentler sıralamasında sıralamasın da üst sıralarda yer alan bir Afyonkarahisar hedefindeyiz. Sabahları insanların arı gibi işlerine koşuştuğu, çalıştığı bir Afyonkarahisar hedefliyoruz. Nüfusu azalan değil artan 2029 seçimlerine büyükşehir olarak girecek bir Afyonkarahisar hedefindeyiz. Afyonkarahisarı'ın değerli iş insanları bu hedeflere ulaşma yolundaki önemli paydaşlarımızdır. İş insanlarımız ne kadar güçlü olursa, hedeflerimize ulaşmak o kadar kolaylaşır. İş insanlarımız ne kadar çok üretirseniz o kadar çok insanımız, iş, aş sahibi olur. İş insanlarımız kendilerini ne kadar güvende hissederlerse şehrinizin sanayisi o kadar güçlenir. Bizler bunun farkında ve bilincindeyiz. Az önce saydığım hedeflere ulaşmak için 9 başlıkta 55 ayrı proje hazırladık. Her bir projede şehrimizin kronikleşen sorunlarına çözüm bulmayı hedefledik. Projelerimizin gerçekleşebilir makul projeler olmasına özellikle dikkat ettik. Hayal tacirliği bizim siyaset yapma biçimimiz olamaz. Ben 55 projeyi tek tek anlatıp değerli vakitleri almayacağım. Üç yıl önce hazırlanmış değerli iş insanlarının da emeğini içeren basında haber yapılmış, Sanayi Bakanlığında imza aşamasına gelmiş projeleri yeni diye sunmak gibi ahlak dışı tutum içerisinde de girmeyeceğiz." diye konuştu.

İŞ DÜNYASININ EMEĞİNİN YOK SAYILIP TEK SİYASİ GÖRÜŞE MAL EDİLMESİNE KARŞIYIZ

Birinci Organize Sanayi Bölgesi'nde tüm parsellerin dolduğunu hatırlatan Başkan Adayı Küçükkurt, "Malumunuz birinci OSB'de parsellerin tamamı dolu. Sinanpaşa ilçemizde yer alan Yeşil OSB'ye ise yatırımcılar akın akın gelmektedir. Hatta 100. Yıl OSB'de 3 yıldır yoğun ilgi görmektedir. Biz de elimizdeki bu sanayileşme hamlelerini desteklediğimiz gibi tarıma dayalı OSB Bölgesi projemiz ile şehrimizin ekonomik gelişimi sürdürmesini arzu ediyoruz. Tüm bu projelerin destekçisi olduğumuz gibi karşı durduğumuz husus ise yine vurgulamak istiyorum ki değerli iş dünyasının çabalarının tek bir siyasi görüşe mal edilerek sizin emeklerinizin yok sayılmasıdır. Görüşlerimizi bu şekilde ifade ettikten sonra değerli iş insanlarını yakından ilgilendirdiğini düşündüğüm bazı projelerimizden izninizle bahsetmek istiyorum." şeklinde konuştu.