Millete adanmış bir ömür

LİDERLER DOĞUM GÜNÜNÜ TEBRİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 70 yaşına girdi. Hem vatandaşlar hem liderler, Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Erdoğan, ilk olarak Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktığı sırada vatandaşların doğum günü sürpriziyle karşılaştı.Konutun önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki doğum günü pastasını Erdoğan'a ikram etti. Vatandaşların sevgi gösterisini karşılıksız bırakmayan Erdoğan, aracını durdurup tebrikleri kabul etti. Ardından da üzerinde kendi fotoğrafı ve Türk bayrağı fotoğrafının olduğu pastanın tadına baktı. Kendisini bekleyenlere teşekkür eden Erdoğan, basın mensuplarına ve vatandaşlara çikolata ikram etti. Erdoğan, "Dün de bugün de yarın da seninleyiz, doğum günün kutlu olsun Reis" ve "İyi ki doğdun Reis, gençlik her daim seninle" yazılı pankartların açıldığı pastanenin önünde vatandaşlarla bir süre sohbet ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'a ikinci doğum günü kutlaması ise Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılışı sırasında yapıldı. Erdoğan'ın ailesinin yer aldığı ve gerçekleştirdiği projelerin anlatıldığı bir film gösterildi. Filmi izleyen Erdoğan'ın duygulandığı görüldü.Başkan Erdoğan'ı telefonla arayan liderler, doğum gününü kutladı. Erdoğan'ın doğum gününü tebrik eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladılar.İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70'inci yaş gününe özel olarak hazırlanan şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Kartoğlu, Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" şiirine de atıf yapılan şarkıyı, "Yeni yaşındasın, bak geçti ömür milletine hizmet ederek. Bunca derde göğüs germeye bak. Sendeki gibi koca yürek gerek. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Ülkesi ve millet için tüm zorluklara göğüs geren Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız, bu şarkıyı Başakşehirliler adına zatıâlinize takdim ediyoruz. Nice senelerimiz olsun" mesajıyla paylaştı.Başkan Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya geldi. 1981'de Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.1969-1982 yılları arasında futbolla amatör olarak ilgilendi. Milli Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif görev aldı. 1976'da MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.1985'te Refah Partisi İl Başkanı ve MKYK üyesi oldu.27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İBB Başkanı seçildi. 12 Aralık 1997'de Siirt'teki konuşmasında okuduğu şiir nedeniyle hapis cezasına mahkûm edildi ve görevine son verildi.4 ay kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra, 14 Ağustos 2001'de arkadaşlarıyla birlikte AK Parti'yi kurdu. Hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı olamadı. Yapılan yasal düzenlemeyle engelin kalkması ile 9 Mart 2003'te Siirt Milletvekili seçildi. 15 Mart 2003'te Başbakanlık görevini üstlendi.10 Ağustos 2014'te, Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçildi.Anayasa değişikliğinin ardından, 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de, kurucusu olduğu AK Parti'nin Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi.16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliğiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak da 9 Temmuz 2018'de görevine başladı. Fatma GÖKSU