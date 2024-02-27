PKK’lı terörist sınırda yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı kadın terörist Cudi kod adlı Hüda El Tuma, MİT'in istihbaratı sonucu yakalandı. Barış Pınarı Harekâtı Alanı'nda yer alan Mebruke'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalışan Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı SMO/Askeri Polisi tarafından yakalandı. Kadın terörist, Barış Pınarı Harekât bölgesinde askeri cezaevine gönderildi. Hüda El Tuma adlı teröristin, 2019 yılında terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye katıldığı, Haseke, Aynel Arab ve Şeddadi'de eğitimler aldığı, Haseke'de faaliyet gösterdiği öğrenildi. Diğer taraftan İstanbul'da firar durumda olan şahısların yakalanması ile ilgili yapılan çalışma kapsamında FETÖ firarisi 10, PKK/KCK firarisi 1 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalandı. 10 şüpheli tutuklandı.