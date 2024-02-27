Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Alinur Aktaş'ın seçim irtibat ofisi Demirtaşpaşa Mahallesi Ankara Yolu üzerinde açıldı. Alinur Aktaş, "Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Acaba bir caddeyi, sokağı daha düzeltebilir miyim, acaba bir talebenin hayatını kurtarabilir miyim, acaba birine daha aş olabilir miyim hesabında olanlar var. 15 gençlik merkezi yaptık, 32 ana kucağı açtık, 10 bin çocuğa burs veriyoruz. Okullar yaptık. Bir sürü işler yaptık. Ramazan ayı başlayacak, bu irtibat ofisleri sahurlara kadar açık kalacak. Sabahlara kadar ışıkları yanacak. Anlatacağız, anlatıp sahada ifade etmek durumundayız. Bugüne kadarki destekleriniz için çok teşekkür ediyorum.Durmak yola devam" dedi. Rakip partilerin kendi sloganlarını kullandığını söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Alinur başkanımızın projelerine, hizmetlerine yetişmeye emin olun hiçbirinin takati yetmez. O kadar beceriksizler ki bırakın proje üretmeyi bizim vizyoner belediye başkanımızın sloganını bile çalmaya çalışıyorlar. 'İşimiz gücümüz Bursa' 2 aydır bizim belediye başkanımız bu sloganı kullanıyor. Projeleri geçtik bari sloganlarımızı çalmayın" dedi.Alinur Aktaş,Hikmet Şahin Kent Hali ve Balık Hali'ni ziyaret ederek esnafın talep ve düşüncelerini dinledi. Balık halinde rüsum tutarlarını yüzde 3'ten yüzde 1'e düşürme kararı aldıklarını müjdeleyen Aktaş, esnafın hale giriş ve çıkışlarda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracaklarını duyurdu.