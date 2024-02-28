28 Şubat zulmünü unutmayacağız

Bugün 28 Şubat postmodern darbesinin 27'nci yılı. Türkiye daha önce birçok kez karşılaştığı askerin siyasete müdahale etme ve ülkeyi dizayn etme alışkanlığını bu kez farklı şekilde yaşamıştı. Ordu ve bürokrasi merkezli yürütülen darbe, irtica yalanlarıylavatandaşları da hedef alarak Türkiye'deki sivil hayata müdahale etme sürecini başlattı. Başörtülü kızların eğitim haklarının ellerinden alınarak huzura kastedildi. Seçilmiş hükümete el çektirildiği, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerden mahrum bırakıldığı 28Şubat 1997 postmodern darbesine, dönemin medyası da utanç manşetleriyle destek verdi.10 yıllık süreçte 600 bin başörtülü öğrenci, okullara ve üniversiteye gidemedi. Katsayı engeli nedeniyle 14 milyon meslek lisesi öğrencisi, istediği üniversitede eğitim göremedi.TSK'dan YAŞ kararları sonucu 1635 personel atıldı.İstifa eden öğretmen sayısı 1997- 2001'de yaklaşık 11 bin oldu. 3 bin 527 öğretmenin görevine son verildi.Kılık kıyafet ya da fişlemeler nedeniyle 33 bin 271 öğretmen hakkında disiplin soruşturması yürütüldü, 11 bin 890 öğretmen de memurluktan çıkarılmadan disiplin cezası aldı.28 Şubat sürecinde 4 bin 625 MEB personeli fişlendi. 2 bin 639 kamu personeli irticayla ilişkili görüldü.418 öğretim görevlisi, 949 öğretmen irticacı olarak fişlendi. İrtica gerekçesiyle 210 vali ya da kaymakam hakkında rapor tanzim edildi.Bu sürecin sebep olduğu toplam ekonomik zarar ise 381 milyar dolar olarak hesaplandı.71 kaymakam görevinden el çektirildi. 331 emniyet mensuhakkında inceleme başlatıldı. 53 emniyet görevlisine idari ceza verildi.396 Diyanet personeli disiplin cezası alırken 128 görevli meslekten atıldı. 139 yükseköğretim kurumları personeli, kılık kıyafet yasağı nedeniyle kamu görevinden çıkarıldı. İrticai faaliyette bulunduğu gerekçesiyle kapatılan 21 vakfın 187 taşınmazına el konuldu.O günkü zihniyethâlâ korku siyasetiyapmaya çalışıyor.CHP'nin kadınlarabakışı o günden bugüne hiç değişmedi.Yarın bir gün iktidar olurlarsao zihniyet yine devam edecek, maazallahyetki alırlarsa yine aynı şeyleriyapacakları ortada. Kadınlar üzerindenkorku siyasetini AK Partitarihe gömdü.Hiç suçuyokken insanları tehlikegibi göstererek irticaadı altında hayatlarınısöndürmek kolay kolayunutulacak ve affedilecek şeylerdeğil. Bu mücadelenin başarısındaCumhurbaşkanımız Erdoğan'ınhakkı ödenmez. Bizler babalarımızınumutsuz yanlarıydık. Artık buülkenin umudu olduk.Kadınlarve kamusal alan yasaklarıüzerinden 28Şubat'ın, 12 Eylül'ün,15 Temmuz'un bir daha asla yaşanmamasıiçin pek çok devrim niteliğindedüzenlemeler çıkardık, tedbirleraldık. Şimdi Türkiye'de darbelertarihinin sonsuza kadar kapanmasıiçin yeni bir anayasa yakışır.ANKARA: SüleymanDemirel Üniversitesi BurdurEğitim Fakültesi Okul ÖncesiÖğretmenliği 2. sınıfta okurkenbaşörtüsü yasağı uygulamasıylaokuldan atıldım. Benimkigibi mağduriyetlerin giderilmesiiçin bu derneği kurduk.Potansiyelimizle ve liyakatimizledört duvar arasına resmenhapsedildik. Başörtüsü yasağınesiller boyu hissedeceğimizbir zulüm. Yüreğimizin birköşesinde çalınmış hayatlar var.Pek çok gönül yarası ve ömürlükhasar, Cumhurbaşkanımızınkararlılıkla almış olduğu inisiyatiflersayesinde deva buldu.Kapsamlı öğrenci affıyla sankiyeniden doğdum. Evladınınyemin töreni için dahi kışlalarınnizamiye kapısından içerialınmayan başörtülü annelerin"başörtülü, üsteğmen kızları",gurur duydukları "başörtülüpolis evlatları" var artık.Evlatlarımız, bizim kapısındangiremediğimiz okullarda,makamlarda ve mekânlarda başlarıdik gururla okuyorlar, çalışıyorlarve Türkiye'nin geleceğiniinşa ediyorlar. Türkiye Yüzyılıhedefimizde bu darbe izlerindentamamen kurtulmamızınyolu, milletinMeclisi'ndebaşörtüsününanayasal güvenceyealınmasıdır.Sosyoloji 3. sınıföğrencisiyken başörtülüolduğum için okuldan atıldım.İnançlı insanların üzerindensilindir gibi geçtiler.Başörtüsüne tahammülsüzlüğünzirvesiydi. Hayallerimizdenkopardılar bizi. Tüm yasaklarınkalkmasıyla ülkemiz dahaözgür, daha adil ve insancayaşanabilir bir ülke haline geldi.Cumhurbaşkanımız toplumsalbarışı tesis etti.İstanbul Üniversitesi EdebiyatFakültesi tarih bölümündeöğrenciyken başörtülü olduğumiçin okuldan atıldım.Hayatımın en karanlık dönemi.Her yerde ötekileştiriliyorduk.Hastaneye muayene olmaya bilegidemiyorduk. Ben hasta olmayakorktuğumu hatırlıyorum.Bu sürecin tekrar yaşanmamasıiçin özgürlüğümüzün anayasalgüvence ile taçlandırılmasınıdiliyorum.KADIN ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM), 28 Şubat için hazırladığı animasyon filmi dönemin mağdurlarını duygulandırdı. Filmde, ikna odasındaki genç kıza "Okula böyle giremezsin!", "Başörtüsüz daha güzelsin!", "Başörtünü çıkarmadan başarılı olamazsın!" şeklinde telkinlerde bulunuluyor. İkna odasından çıkan genç, "Ben sadece saygısız olduklarına ikna oldum" diyor.: SüleymanDemirel Üniversitesi BurdurEğitim Fakültesi Okul ÖncesiÖğretmenliği 2. sınıfta okurkenbaşörtüsü yasağı uygulamasıylaokuldan atıldım. Benimkigibi mağduriyetlerin giderilmesiiçin bu derneği kurduk.Potansiyelimizle ve liyakatimizledört duvar arasına resmenhapsedildik. Başörtüsü yasağınesiller boyu hissedeceğimizbir zulüm. Yüreğimizin birköşesinde çalınmış hayatlar var.Pek çok gönül yarası ve ömürlükhasar, Cumhurbaşkanımızınkararlılıkla almış olduğu inisiyatiflersayesinde deva buldu.Kapsamlı öğrenci affıyla sankiyeniden doğdum. Evladınınyemin töreni için dahi kışlalarınnizamiye kapısından içerialınmayan başörtülü annelerin"başörtülü, üsteğmen kızları",gurur duydukları "başörtülüpolis evlatları" var artık.Evlatlarımız, bizim kapısındangiremediğimiz okullarda,makamlarda ve mekânlarda başlarıdik gururla okuyorlar, çalışıyorlarve Türkiye'nin geleceğiniinşa ediyorlar. Türkiye Yüzyılıhedefimizde bu darbe izlerindentamamen kurtulmamızınyolu, milletinMeclisi'ndebaşörtüsününanayasal güvenceyealınmasıdır.Sosyoloji 3. sınıföğrencisiyken başörtülüolduğum için okuldan atıldım.İnançlı insanların üzerindensilindir gibi geçtiler.Başörtüsüne tahammülsüzlüğünzirvesiydi. Hayallerimizdenkopardılar bizi. Tüm yasaklarınkalkmasıyla ülkemiz dahaözgür, daha adil ve insancayaşanabilir bir ülke haline geldi.Cumhurbaşkanımız toplumsalbarışı tesis etti.İstanbul Üniversitesi EdebiyatFakültesi tarih bölümündeöğrenciyken başörtülü olduğumiçin okuldan atıldım.Hayatımın en karanlık dönemi.Her yerde ötekileştiriliyorduk.Hastaneye muayene olmaya bilegidemiyorduk. Ben hasta olmayakorktuğumu hatırlıyorum.Bu sürecin tekrar yaşanmamasıiçin özgürlüğümüzün anayasalgüvence ile taçlandırılmasınıdiliyorum.Sürecin ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle enflasyon, Aralık 1997'de yüzde 99.1'e yükseldi.1997-1999 döneminde faiz giderleri 5 kat, 2000 yılı dahil edildiğinde ise 9.4 kat arttı.Ekonomi, sürecin olumsuz etkileriyle 1999'da yüzde 3.4 daraldı.Yabancı sermaye girişi 20 milyar dolardan 3.5 milyar dolara geriledi. 20 banka hortumlandı.Şubat mağdurlarından Suat Ayaz: Üniversite diploması alabilmek için yıllarca peruk taktım. Erdoğan, 'başörtüsü devrimi' yaptığı gün peruğumu kutlama yaparak çöpe attım. O dünyadaki en özgürlükçü lider. Vatandaşa özgürce dinini yaşama şansı veriyor. İyi ki Türkiye'yi yönetiyor28 ŞUBAT Öğrenci Derneği Trabzon Temsilcisi Aynur Özdemir: Mobbing uygulandı, sınavlara giremedik ve bu yüzden okuldan atıldık. Bu millet o zulüm günlerini asla unutmayacak. Gülden Gebiç: Öğrenciyken sözlü, ve yazılı psikolojik baskı yapıyorlardı. Önüme getirdikleri DGM yazılı kâğıdı imzalamamı istediler. İmzalamayınca okulu bıraktım. Cumhurbaşkanımız sayesinde yasak kalktı ve eğitimimi tamamladım. 28 Şubat'ı tekrar yaşatmak isteyenler, ülkeyi karıştırmak, huzuru bozmak isteyenler fırsat kolluyor. Cumhurbaşkanımız sayesinde ortaya çıkamıyorlar.SABAH