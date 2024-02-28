41 bin vatandaşımızı tapuya kavuşturduk

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak'ın önemli sorunlarından olan mülkiyet sorunun çözümü kapsamında 41 bin 137 kişinin tapularına kavuştuğunu, süreç tamamlandığında ise 60 bini aşkın kişinin tapulara kavuşacağını açıkladı. "AK Parti iktidarı olarak Zonguldak'ımızda her sorunu çözmek için büyük gayretle çalışıyoruz" diyen Avcı "Zonguldak ve ilçelerinde bulunan taşınmaz malların kullanıcıları, zilyetleri adına tescili veya mülk edinmeleri bir asrı aşkın süredir mümkün görülmüyordu. Özellikle yapı stokunun yoğun olduğu merkezde işgalci durumda bulunan ve uzun yıllardır kullanılagelen bu taşınmazların işgalcileri ya da kullanıcıları tarafından mülk edinilememesi sebebiyle alım satıma konu edinilememekte, miras yoluyla intikal etmemekte, eskiyen ve çarpık kentleşmeye sebep olan yapıların ruhsatlı ve imara uygun şekilde yenilenemiyordu. 3303 sayılı kanununu hak sahiplerine tanıdığı satın alma hakkı sayesinde 2018 yılından itibaren hak sahibi veya kullanıcısı belirlenen taşınmazların satış işlemlerine başlandı" dedi. Avcı "AK Parti'mizin iktidarı döneminde, Zonguldak'ımız da 100 yılı aşkın süredir mülkiyet sorunu yaşayan hak sahibi vatandaşımızın mümkün olmadığı görülen problemlerinin çözümüne katkı sağlayarak 41 bin 137'si tapularına kavuşturuldu, diğerlerinin de tapu işlemleri devam ediyor. Bu vesileyle Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk ve nezdindeki birbirinden kıymetli ekibini özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum" diye konuştu.Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Dr. Ömer Selim Alan, seçim gezileri kapsamında ziyaret ettiği Birlik Mahallesi'nde coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Alan, "Seçim gezilerimize devam ediyoruz. 5 yılda yaptıklarımızı ve yeni projelerimizi halkımıza anlatıyoruz. Allah'ın izni, siz kıymetli hemşerilerimizin teveccühü ile çok daha büyük işlere yine birlikte imza atacağız" dedi. Alan mahalle sakinleri ile horon havası eşliğinde oynadı.SABAH