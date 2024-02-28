Bu sıralara dönmek için yıllarca bekledim

Nefise Kıyıcı, 28 Şubat döneminde hukuk fakültesini kazandığı halde başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim göremedi. Diyanet'te yıllarca çalışıp emekli olduktan sonra vesayetçiler yüzünden ertelemek zorunda kaldığı üniversite hayalini gerçekleştirmeye karar veren Kıyıcı, geçen yıl 55 yaşındayken Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü kazandı.2'nci sınıfta olan iki çocuk annesi Kıyıcı duygularını SABAH'a anlattı: "Bu sıralarda oturmak içimde ukde kalmıştı. Darbe dönemlerinin çocuğuyum. Bu toplumda ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmenin en büyük şahidiyim. Bugün bu sıralarda oturuyorsam Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sayesindedir, bizlere tanımış oldukları bu haklardan dolayı çok teşekkür ederim.