CHP İlçe başkanı itiraz etti bağımsız adayın adaylığı düşürüldü

Doyuran'ın Dikililerden yoğun ilgi görmesi Kırgöz ve CHP İlçe Başkanı Emre Kırlı'yı rahatsız etti. Kırlı, Doyuran ile DP'den belediye başkan adaylığını açıklayan Aydan Parlaklar'ın adaylığına itiraz etti. İlçe seçim kurulunun reddettiği itiraz il seçim kurulu tarafından kabul edildi. Doyuran ve Palakların adaylığı düşürüldü. Adaylığının hukuksuz bir şekilde düşürüldüğünü, karara itiraz edeceğini açıklayan Doyuran il ve ilçe seçim kuruluna başvuruyu CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı'nın yaptığını söyledi. "Korku imparatorluğuna, zorbalığa, haksızlığa karşı dimdik ayaktayız. Yolumuza devam edeceğiz" diyen Doyuran mevcut başkan Adil Kırgöz'e de meydan okudu.

KIRGÖZ'E MEYDAN OKUDU

Yaşanan şok gelişme sonrası Dikili'de deyim yerindeyse ortalık karıştı. Dikili Bağımsız Belediye Başkan Adaylığı, il seçim kurulu tarafından düşürülen Kemal Doyuran, sürece ilişkin açıklamada bulunarak, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'e seslendi.

"ADAYLIĞIM HUKUKA UYGUN OLMAYAN KARARLA DÜŞÜRÜLDÜ"

Doyuran, "Benim aday olmama neden olan, benimle yürüyen, benimle gülen, benimle ağlayan, beni bağrına basan Dikili halkına, hepinize teşekkür ederim. Korku imparatorluğuna, zorbalığa, haksızlığa karşı dimdik ayaktayız. Yolumuza devam edeceğiz, yürüyeceğiz. CHP İlçe Başkanı ilk önce ilçe seçim kuruluna adaylığımın düşürülmesi için müracaat etmiş, ilçe seçim kurulu oybirliğiyle reddetmiştir. Daha sonra il seçim kuruluna müracaat yapılmıştır. Hukuka uygun olmayan kararla adaylığım düşürülmüştür" diye konuştu.

"HAK ETTİĞİMİZ ADAYLIĞIMIZI ALACAĞIM"

Karara itiraz edeceğini aktaran Doyuran, "Elimizdeki örnek bir kararla bugün yüksek seçim kuruluna başvuracağız. Hak ettiğimiz adaylığımızı alacağım. Sizin sesiniz, halkın sesi asla susmayacak" dedi.

"ADİL HAZRETLERİ BENDEN KORKMA!"

Kollarını sıvayarak, mevcut başkan Kırgöz'e seslenen Doyuran, "Adil Hazretleri meydana, seçimi orada kazan. Unutma ki karşında halk var, asla dönmeyecek. Benden korkma bu kadar. Ben senden hiç korkmadım. Yanımda halk, yukarıda Hak var. Saat 19:15'te Ziraat Bankası'nın karşısındaki seçim büromuzda buluşup ilk ev ziyaretimize daha kalabalık yürüyeceğiz. Dikili'yi ranttan, hileden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.