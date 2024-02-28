Cumhur İttifakının Bartın adayı Fırıncıoğlu: CHP’nin adayı vaatleri ile vatandaşları kandırıyor

Cumhur ittifakının Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, ittifak ortakları ve Belediye Meclis Üyeleri ile esnaf ziyaretinde bulundu. Fırıncıoğlu tekrar destek verildiğinde, Cumhur ittifakının sunduğu ve hayata geçireceğimiz projeleri tek tek açıkladığını belirterek, "Bu projeleri belediye imkanları ile yapmak mümkün olmadığı gibi hayal bile edilemeyecek kadar büyük ve önemli projeler. Bunu belediye imkanları ile yapacağını söyleyen belediye başkanı, yanlış söylemiyor, mutlaka yalan söylüyordur. Bunu ben de bir belediye başkanı olarak, yapacağımı söylesem kesinlikle inanmayın. Devletin gücünü arkanıza almadan, imkanlarından faydalanmadan, bir belediye başkanının veya sadece belediyenin gücüyle yapılabileceği şeyler değil. Ben Cumhur ittifakının adayıyım. Cumhur ittifakının gücüyle Bartın'da yapılamayanları yapmak için, sorunları tümden çözmek için aday oldum. Belediye imkanları ile yapılacakların belli bir yere kadar olduğunu biliyorum. Yaklaşık 10 aydır her ayın 8'inde gelen parayla memurun, ikramiyesini ve maaşını verdikten sonra kalan cüzi bir parayla 22 mahalleye hizmet etmeye çalışıyorum. Bartın'ın birlik ve beraberlik içerisinde en iyi hizmetlerin sunulması için Cumhur ittifakı ışığı gözüktü"

"Vatandaşları Kandırıyorlar"

Fırıncıoğlu Bartın CHP adayının projeleri, Bartın halkını kandırdığını belirterek, "Belediyenin gücüyle yapılamayacak projeleri vaat edenler insanları kandırmaya çalışıyor. Ben belediye başkanı adayı olmak için aday olmadım. Belediye başkanlığını 1 sene yapsanız da, 10 sene yapsanız da belediye başkanı diyorlar. Ben 31 Mart'ta herkese teşekkür edip, merdivenlerden aşağıya ineceğimi söyledim. Şartlar değişti. Cumhur İttifakı beni aday göstermekte karar kıldı. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yapılamayanları yapmak için geliyorum. İnsanlar zamanında bu sözlerle, bir 5 senesini kaybetti. Sonra bir 5 senesini daha kaybetti. Artık bundan sonra lütfen belediye başkanı olmak uğruna, boş laflarla Bartın halkının bir 5 senesini daha çalmasınlar. Diyorlar ki efsane geri döndü. Geri dönen falan bir şey yok. Yapamadıklarımı yapmak için geliyorum dedi. Bu millet seni 2 dönem belediye başkanı, 3 dönem milletvekili yaptı. Daha yapamadığın şeyleri, 'yapmak için geleceğim' diyorsun" dedi.