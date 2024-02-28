Erbakan Hoca mezarı başında anıldı

Milli Görüş hareketinin lideri, Türk siyasetinin 'Erbakan Hoca'sı Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 13'üncü yılında (27 Şubat 2011) rahmetle anıldı. Eski başbakanlardan Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi'deki mezarı başında dün Gaziosmanpaşalı öğrenciler vardı. Erdoğan da sosyal medya mesajında "Hayatını ülkesine ve milletine adayan, ilim, devlet ve siyaset adamı, eski başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin yıldönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im mekânını cennet, makamını âli eylesin" ifadelerini kullandı.