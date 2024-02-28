Hamza Dağ: ’Basmane çukuru’ sorununu çözen büyükşehir belediye başkanı olarak tarihe geçeceğim

Dağ, ulaşımı ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak gördüklerini, bu kapsamda yeni bir çevre yolu, körfez geçişi, alternatif güzergahlar, köprülü kavşaklar ve metro hatlarını şehre kazandıracaklarını ifade etti.

İzmir'i bir girişimcilik merkezi haline getirmek için İzmir Girişim Sermaye Fonu'nu kuracaklarını, "Yeni İşim, İlk Ofisim" projesiyle girişimcilere ofis, malzeme ve muhasebe desteği sağlayacaklarını dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

"İzmir'imizin her köşesinde kuracağımız iş geliştirme ofisleriyle, yatırımcılarımızın kurumsallaşma ve markalaşmalarına öncülük edeceğiz. İzmir'imizde herkes için adil ve sürdürülebilir bir istihdam ekosistemi oluşturmak amacıyla, istihdam ofisleri, İzmir Mesleki Eğitim Merkezleri ve İzmir İstihdam Platformu projelerimizi hayata geçireceğiz."

Serbest Teknoloji Parkı Projesi'yle Alsancak Limanı'nın arka alanını teknoloji ve inovasyonun merkezi haline getireceklerini aktaran Dağ, rüzgar enerjisi ekipmanı sektörü için ihtisaslaşmış sanayi bölgeleri oluşturacaklarını, Çandarlı Limanı ve art alanını bu sanayiye hizmet verecek şekilde hayata geçireceklerini kaydetti.