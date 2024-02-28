İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Mobil göç noktaları dünyada bir ilk oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Göç İdaresi Mobil Araç Teslim Töreni'ne katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı törende; 65 yeni Mobil Göç Noktası aracı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Törende konuşan Bakan Yerlikaya; 65 yeni Mobil Göç Noktası aracıyla birlikte İstanbul'da 103 Mobil Göç Noktası'na ulaşıldığını belirterek; "Böylece denetimlerimizi daha yoğun ve güçlü hale getirdik" dedi.Mobil Göç Noktalarının dünyada bir ilk olarak 19 Temmuz 2023'te İstanbul'da başlattıklarını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimiz gerekli gördüğü durumlarda, yabancıların kimlik kontrollerini yapıyor. Kimliğini ibraz edemeyenler, Mobil Göç Noktası araçlarına davet ediliyor. Bu araçlarda bir göç uzmanımız ve bir tercümanımız görev yapıyor. Araçta yabancının hem parmak izi sorgulaması yapılıyor hem de goc.net veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanıyor. Eğer düzensiz göçmense sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi için doğrudan Geri Gönderme Merkezlerine sevk ediliyor" şeklinde konuştu.Bakan Yerlikaya, mobil göç noktalarında 192 bin 934'ü İstanbul'da olmak üzere toplam 286 bin 102 yabancının kontrollerinin yapıldığını, 56 bin 620'si İstanbul'da olmak üzere 61 bin 429 yabancının sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildiğini söyledi.